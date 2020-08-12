В Украине зарегистрировали 84 548 больных COVID-19. В стране неравномерно заполнены больницы для больных коронавирусом – самая сложная ситуация в трех областях. 10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина. Трамп планирует приобрести вакцину против коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 12 августа Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 1 433 жителей Украины. Также провели 1 214 941 тестирование методом ПЦР. Днем ранее Новости о коронавирусе 11 августа: Россия зарегистрировала вакцину, точная дата 2-й волны в Украине За сутки выписали 752 пациента. Но, к сожалению, 19 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью. В целом с начала пандемии в Украине заболели 84 548 человек. Выздоровели – 45 686 инфицированных. Умерли же – 1 970 пациентов. Сейчас 36 892 больных продолжают лечиться от коронавируса. Коронавирус в областях Украины Львовская область – 11 308 (+166);

Киев – 9 869 (+182);

Ровненская область – 7 114 (+96);

Черновицкая область – 6 980 (+113);

Закарпатская область – 5946 (+71);

Ивано-Франковская область – 6 039 (+128);

Волынская область – 4 423 (+48);

Киевская область – 4 307 (+68); ;

Харьковская область – 5 169 (+139);

Одесская область – 4 458 (+94);

Тернопольская область – 3 413 (+38);

Винницкая область – 3 043 (+41);

Житомирская область – 2 215 (+37);

Днепропетровская область – 1 602 (+31);

Хмельницкая область – 1 413 (+37);

Черкасская область – 1 049 (+10);

Донецкая область – 1 011 (+29);

Черниговская область – 1 080 (+42);

Запорожская область – 971 (+12);

Кировоградская область – 728 (+3);

Николаевская область – 744 (+15);

Сумская область – 716 (+14);

Полтавская область – 514 (+11);

Херсонская область – 276 (+5);

Луганская область – 160 (+3). Жертвы COVID-19 в Украине Львовская область – 310 (+1);

Черновицкая область – 232 (+2);

Закарпатская область – 226 (+3);

Ивано-Франковская область – 160 (+2);

Киев – 147;

Харьковская область – 150 (+4);

Ровненская область – 106 (+1);

Волынская область – 95 (+1);

Одесская область – 73;

Киевская область – 71 (+1);

Винницкая область – 63;

Житомирская область – 48 (+2);

Тернопольская область – 44;

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 36 (+1);

Хмельницкая область – 31 (+1);

Запорожская область – 22;

Черниговская область – 18;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 10;

Херсонская область – 5;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 34 случая инфицирования COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 322 человека. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 6 военных. Уже выздоровели с начала пандемии 712 инфицированных.

за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 34 случая инфицирования COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 322 человека. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 6 военных. Уже выздоровели с начала пандемии 712 инфицированных. COVID – 19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 65 медработников, а с начала пандемии – у 9 400. Сейчас 7 001 медицинский работник преодолел болезнь. Также известно, что по меньшей мере 60 медиков, которые противодействовали распространению коронавирусной болезни, умерли.

10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 12 августа 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина.

Не готовы к ослаблениям:

город Киев;

Волынская область,

Житомирская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черновицкая область.



Какие области не готовы к ослаблению карантина / Инфографика Минздрава

Загруженность неравномерная: в каких регионах больницы заполнены больше всего из-за COVID-19

В Украине неравномерно заполнены больницы для больных коронавирусом, следовательно, в целом показатель загруженности составляет 24%. Больше всего в госпитализации нуждаются в трех областях. Самая сложная ситуация на Львовщине – больницы там заполнены на чуть больше, чем 53%. По словам Степанова, 48% – в городе Киев, и такой же показатель в Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровненской областях – на уровне 46%.

Авиакомпания SkyUp в июле возобновила 50% докарантинных перелетов

Украинская авиакомпания SkyUp обнародовала результаты среднего показателя ежемесячных перевозок за июль. Согласно им, за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp восстановил 50% до коронавирусной операционной деятельности.

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Новости о коронавирусе в мире 12 августа

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 310 133 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 604 244 пациента выздоровели, но 741 766 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 141 208;

Бразилия – 3 057 470;

Индия – 2 329 638;

Россия – 900 745;

Южная Африка – 566 109.

В Германии рекордное с начала мая количество зараженных: причины

В Германии за последние сутки зафиксировали рекордное с начала мая количество зараженных коронавирусом: 1 226 человек. Вспышки COVID-19 зафиксировали почти во всех регионах страны. По словам эпидемиологов, львиная доля заражений вызвана тем, что немцы все активнее путешествуют и привозят коронавирус из других стран. Также массовые заражения COVID-19 происходят во время развлекательных собраний и семейных посиделок. Время для приятных встреч еще наступит, а сейчас необходимо сохранять социальную дистанцию, отмечают в Минздраве Германии.

Трамп планирует приобрести 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

Дональд Трамп заявил, что Администрация президента США договорилась с компанией Moderna о покупке вакцины против коронавируса. Предварительно согласованная партия – 100 миллионов доз. США смогут приобрести вакцину компании Moderna, если препарат будет зарегистрирован.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала