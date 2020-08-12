Новости о коронавирусе 12 августа: Загруженность коек в Украине, Трамп приобретет вакцину
В Украине зарегистрировали 84 548 больных COVID-19. В стране неравномерно заполнены больницы для больных коронавирусом – самая сложная ситуация в трех областях. 10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина. Трамп планирует приобрести вакцину против коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 августа.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки в рядах ВСУ диагностировали 34 случая инфицирования COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 322 человека. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 6 военных. Уже выздоровели с начала пандемии 712 инфицированных.
- COVID – 19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 65 медработников, а с начала пандемии – у 9 400. Сейчас 7 001 медицинский работник преодолел болезнь. Также известно, что по меньшей мере 60 медиков, которые противодействовали распространению коронавирусной болезни, умерли.
10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 12 августа 10 регионов не соответствуют показателям для ослабления карантина.
Не готовы к ослаблениям:
- город Киев;
- Волынская область,
- Житомирская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Одесская область,
- Ровненская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Черновицкая область.
Какие области не готовы к ослаблению карантина / Инфографика Минздрава
Загруженность неравномерная: в каких регионах больницы заполнены больше всего из-за COVID-19
В Украине неравномерно заполнены больницы для больных коронавирусом, следовательно, в целом показатель загруженности составляет 24%. Больше всего в госпитализации нуждаются в трех областях. Самая сложная ситуация на Львовщине – больницы там заполнены на чуть больше, чем 53%. По словам Степанова, 48% – в городе Киев, и такой же показатель в Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровненской областях – на уровне 46%.
Авиакомпания SkyUp в июле возобновила 50% докарантинных перелетов
Украинская авиакомпания SkyUp обнародовала результаты среднего показателя ежемесячных перевозок за июль. Согласно им, за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу SkyUp восстановил 50% до коронавирусной операционной деятельности.
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Новости о коронавирусе в мире 12 августа
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 310 133 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 12 604 244 пациента выздоровели, но 741 766 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 5 141 208;
- Бразилия – 3 057 470;
- Индия – 2 329 638;
- Россия – 900 745;
- Южная Африка – 566 109.
В Германии рекордное с начала мая количество зараженных: причины
В Германии за последние сутки зафиксировали рекордное с начала мая количество зараженных коронавирусом: 1 226 человек. Вспышки COVID-19 зафиксировали почти во всех регионах страны. По словам эпидемиологов, львиная доля заражений вызвана тем, что немцы все активнее путешествуют и привозят коронавирус из других стран. Также массовые заражения COVID-19 происходят во время развлекательных собраний и семейных посиделок. Время для приятных встреч еще наступит, а сейчас необходимо сохранять социальную дистанцию, отмечают в Минздраве Германии.
Трамп планирует приобрести 100 миллионов доз вакцины против COVID-19
Дональд Трамп заявил, что Администрация президента США договорилась с компанией Moderna о покупке вакцины против коронавируса. Предварительно согласованная партия – 100 миллионов доз. США смогут приобрести вакцину компании Moderna, если препарат будет зарегистрирован.
Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала