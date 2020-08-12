В Україні зареєстрували 84 548 хворих на COVID-19. В країні нерівномірно заповненні лікарні для хворих на коронавірус – найскладніша ситуація в трьох областях. 10 регіонів України не готові до послаблення карантину. Трамп планує придбати вакцину проти коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 12 серпня Від учора коронавірус діагностували 1 433 мешканцям України. Натомість провели 1 214 941 тестування методом ПЛР. Днем раніше Новини про коронавірус 11 серпня: Росія зареєструвала вакцину, точна дата 2-ї хвилі в Україні За добу виписали 752 пацієнтів. Але, на жаль, 19 хворих померли від ускладнень спричинених хворобою. Загалом від початку пандемії в Україні захворіли 84 548 людей. Видужали – 45 686 інфікованих. Померли – 1 970 пацієнтів. Наразі 36 892 хворих продовжують лікуватись від коронавірусу.

Коронавірус в областях України

Львівська область –11 308 (+166);

Київ – 9 869 (+182);

Рівненська область – 7 114 (+96);

Чернівецька область – 6 980 (+113);

Закарпатська область – 5946 (+71);

Івано-Франківська область – 6 039 (+128);

Волинська область – 4 423 (+48);

Київська область – 4 307 (+68); ;

Харківська область – 5 169 (+139);

Одеська область – 4 458 (+94);

Тернопільська область – 3 413 (+38);

Вінницька область – 3 043 (+41);

Житомирська область – 2 215 (+37);

Дніпропетровська область – 1 602 (+31);

Хмельницька область – 1 413 (+37);

Черкаська область – 1 049 (+10);

Донецька область – 1 011 (+29);

Чернігівська область – 1 080 (+42);

Запорізька область – 971 (+12);

Кіровоградська область – 728 (+3);

Миколаївська область – 744 (+15);

Сумська область – 716 (+14);

Полтавська область – 514 (+11);

Херсонська область – 276 (+5);

Луганська область – 160 (+3).

Жертви COVID-19 в Україні

Львівська область – 310 (+1);

Чернівецька область – 232 (+2);

Закарпатська область – 226 (+3);

Івано-Франківська область – 160 (+2);

Київ – 147;

Харківська область – 150 (+4);

Рівненська область – 106 (+1);

Волинська область – 95 (+1);

Одеська область – 73;

Київська область – 71 (+1);

Вінницька область – 63;

Житомирська область – 48 (+2);

Тернопільська область – 44;

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 36 (+1);

Хмельницька область – 31 (+1);

Запорізька область – 22;

Чернігівська область – 18;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 10;

Херсонська область – 5;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 34 випадки інфікування COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 322 людини. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. Натомість одужали від початку пандемії 712 інфікованих.

за останню добу у лавах ЗСУ діагностували 34 випадки інфікування COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 322 людини. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. Натомість одужали від початку пандемії 712 інфікованих. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували у 65 медпрацівників, а від початку пандемії – 9 400. Наразі 7001 медичний працівник подолав хворобу. Також відомо, що щонайменше 60 медиків, які протидіяли поширенню коронавірусної хвороби, померли.

10 регіонів України не готові до послаблення карантину

Станом на 12 серпня 10 регіонів не відповідають показникам для послаблення карантину.

Не готові до послаблень:

місто Київ; Волинська область, Житомирська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Сумська область, Харківська область, Чернівецька область.



Які області не готові до послаблення карантину / Інфографіка МОЗ

Завантаженість нерівномірна: в яких регіонах лікарні найбільше заповнені через COVID-19

В Україні нерівномірно заповненні лікарні для хворих на коронавірус, тому загалом показник завантаженості становить 24%. Найбільше госпіталізації потребують в трьох областях. Найскладніша ситуація на Львівщині – лікарні там заповнені на трохи більше, ніж 53%. За словами Степанова, 48% у місті Київ і такий же показник в Івано-Франківській, Чернівецькій та Рівненській областях – на рівні 46%.

Авіакомпанія SkyUp в липні відновила 50% докарантинних перельотів

Українська авіакомпанія SkyUp оприлюднила результати середнього показника щомісячних перевезень за липень. Згідно з ними, за перший місяць роботи після зняття заборон на пасажирські авіаперевезення всередині країни та за кордон SkyUp відновив 50% до коронавірусної операційної діяльності.

До теми Коронавірус у Криму: кількість нових випадків продовжує збільшуватися

Новини про коронавірус у світі 12 серпня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 20 310 133 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 604 244 пацієнти одужали, але 741 766 хворих померли від ускладнень COVID-19 або супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 141 208;

Бразилія – 3 057 470;

Індія – 2 329 638;

Росія – 900 745;

Південна Африка – 566 109.

У Німеччині рекордна від початку травня кількість заражених: причини

У Німеччині за останню добу зафіксували рекордну від початку травня кількість заражених коронавірусом: 1226 осіб. Спалахи COVID-19 зафіксували майже у всіх регіонах країни. За словами епідеміологів, левова частка заражень спричинена тим, що німці все активніше мандрують і привозять коронавірус з інших країн. Також масові зараження COVID-19 відбуваються під час розважальних зібрань та сімейних посиденьок. Час для приємних зустрічей ще настане, а зараз необхідно зберігати соціальну дистанцію, наголошують в МОЗ Німеччини.

Трамп планує придбати 100 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Дональд Трамп заявив, що Адміністрація президента США домовилася з компанією Moderna про покупку вакцини проти коронавірусу. Попередньо узгоджена партія – 100 мільйонів доз. США зможуть придбати вакцину компанії Moderna, якщо препарат буде зареєстрований.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу