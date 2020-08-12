У світі почалася друга хвиля COVID-19, а деякі країни переживають вже третю хвилю. У ВООЗ відзначили, що сезон відпусток дещо погіршив ситуацію з протидією коронавірусу.

Про це заявив представник Європейського бюро ВООЗ Олег Стороженко, пише Українська правда. Життя.

Читайте також Друга хвиля COVID-19 почнеться в жовтні або листопаді, – Степанов

За його словами, друга хвиля в багатьох країнах почалася тоді, коли почали пом'якшувати карантинні заходи.

Ми бачили певний прогрес в контролі над інфекцією у квітні-травні цього року, але під тиском економічних обставин уряди послабили заходи, статистика захворювання пішла вгору, і ми можемо розцінювати це як другу хвилю,

– сказав він.

Та додав, що деякі країни переживають вже третю хвилю. Крім того, у сезон відпусток багато людей їздили в інші країни й поверталися інфікованими.

Також у ВООЗ з тривогою очікують навчального року.

Слід детальніше вивчити, як відкриття шкіл та закладів вищої освіти впливає на поширення інфекції, і які заходи можуть бути введені додатково, щоб контролювати захворювання,

– зазначив Стороженко.

До теми ВООЗ оцінила ризики COVID-19: пандемія триватиме довго

До слова, 4 серпня Німеччина заявила, що друга хвиля епідемії COVID-19 вже почалася, а сьогодні, 12 серпня в країні зафіксували рекордну кількість інфікованих з травня, добовий приріст становить 1226 хворих.

А в Україні, за даними МОЗ, слід чекати другу хвилю приблизно в жовтні – листопаді.