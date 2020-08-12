В мире началась вторая волна COVID-19, а некоторые страны переживают уже третью волну. В ВОЗ отметили, что сезон отпусков несколько ухудшил ситуацию с противодействием коронавирусу.

Об этом заявил представитель Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко, пишет Украинская правда. Жизнь.

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По его словам, вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия.

Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну,

– сказал он.

И добавил, что некоторые страны переживают уже третью волну. Кроме того, в сезон отпусков многие ездили в другие страны и возвращались инфицированными.

Также в ВОЗ с тревогой ожидают учебного года.

Следует детально изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание,

– отметил Стороженко.

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К слову, 4 августа Германия заявила, что вторая волна эпидемии COVID-19 уже началась, а сегодня, 12 августа в стране зафиксировали рекордное количество инфицированных с мая, суточный прирост составляет 1226 больных.

А в Украине, по данным Минздрава, следует ожидать вторую волну примерно в октябре – ноябре.