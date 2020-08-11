Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса начнется осенью. Примерно в октябре или ноябре этого года.

Во время брифинга Степанов рассказал, что Минздрав готовится к так называемой второй волне коронавируса в Украине, сообщает 24 канал.

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Количество больных коронавирусом в Украине и мире постоянно растет. Эксперты предполагают, что следующее обострение пандемии начнется осенью.

Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна – существенное увеличение больных где-то в октябре или ноябре. Это будет сопряжено с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре,

– предупредил министр.

По словам Степанова, в стране уже подготовили больницы второй волны. Они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.

Но все равно мы должны понимать, что сколько бы мы не предусмотрели – все равно есть определенный предел. Именно поэтому это вызывает у нас большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19,

– заявил Степанов.

Он подчеркнул, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. В частности, в Украине уже увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи. Министр пообещал, что со временем их станет больше.