Вторая волна COVID-19 начнется в октябре или ноябре, – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна коронавируса начнется осенью. Примерно в октябре или ноябре этого года.
Во время брифинга Степанов рассказал, что Минздрав готовится к так называемой второй волне коронавируса в Украине, сообщает 24 канал.
К теме На Львовщине начали разворачивать больницы второй волны
Количество больных коронавирусом в Украине и мире постоянно растет. Эксперты предполагают, что следующее обострение пандемии начнется осенью.
Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна – существенное увеличение больных где-то в октябре или ноябре. Это будет сопряжено с эпидемией гриппа, которая начинается в октябре,
– предупредил министр.
По словам Степанова, в стране уже подготовили больницы второй волны. Они рассчитаны примерно на 10 000 пациентов.
Но все равно мы должны понимать, что сколько бы мы не предусмотрели – все равно есть определенный предел. Именно поэтому это вызывает у нас большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием COVID-19,
– заявил Степанов.
Он подчеркнул, что все больницы стараются максимально быстро обустроить и обеспечить кислородом. В частности, в Украине уже увеличили количество коек с централизованным кислородом на 2,5 тысячи. Министр пообещал, что со временем их станет больше.