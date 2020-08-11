Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що друга хвиля коронавірусу почнеться восени. Приблизно у жовтні або листопаді цього року.

Під час брифінгу Степанов розповів, що МОЗ готується до так званої другої хвилі коронавірусу в Україні, повідомляє 24 канал.

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Кількість хворих на коронавірус в Україні та світі постійно зростає. Експерти передбачають, що наступне загострення пандемії розпочнеться восени.

Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля – суттєве збільшення хворих десь в жовтні або листопаді. Це буде поєднано з епідемією грипу, яка починається в жовтні,

– попередив міністр.

За словами Степанова, в країні вже підготували лікарні другої хвилі. Вони розраховані приблизно на 10 000 пацієнтів.

Але все одно ми повинні розуміти, що скільки б ми не передбачили – все одно є певна межа. Саме тому це викликає в нас велике занепокоєння. Саме тому ми кажемо про дуже напружену ситуацію з розвитком COVID-19,

– заявив Степанов.

Він підкреслив, що всі лікарні намагаються максимально швидко облаштувати та забезпечити киснем. Зокрема, в Україні вже збільшили кількість ліжок з централізованим киснем на 2,5 тисячі. Міністр пообіцяв, що згодом їх стане більше.