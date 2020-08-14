SARS-CoV-2 належить до родини коронавірусів, а вони, як правило, не викликають стійкого імунітету, тобто інфекцію можна підхопити вдруге, і в третє. Втім, вчені простежили за поширенням пандемії та переконані, що COVID-19 таки має відмінності від інших коронавірусів, а відтак є шанс, що імунний захист у пацієнтів, що одужали, триватиме довше – можливо, навіть довічно.

У крові хворих на COVID-19 вчені виявили понад 250 видів антитіл, які організм виробив, аби зупинити зараження, пише BBC.

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Що таке "тренований імунітет"?

Крім Т-лімфоцитів і антитіл, є ще один захисний механізм, про який все частіше говорять вчені, – це так званий тренований вроджений імунітет.

Річ у тім, що спадковий імунітет не є специфічним, тобто він не спрямований проти якоїсь конкретної інфекції. Однак все більше досліджень вказують на те, що він також має здатність запам'ятовувати перенесені хвороби – хоч і не довго.

Макрофаги, моноцити та природні кілери ефективно нейтралізують віруси та бактерії, з якими вони вже зустрічалися раніше, і навіть можуть захищати від інших, абсолютно нових для організму патогенів.

Так наприклад, щеплення від туберкульозу (БЦЖ) може частково захистити організм від жовтої лихоманки і деяких інших вірусів.

Люди з тренованим імунітетом менш схильні до інфекції, хворіють у легкій формі й одужують швидше,

– переконані вчені.

До теми Антитіла до коронавірусу швидко зникають, але це не означає, що людина знову захворіє

То чи можна захворіти на COVID-19 повторно

Дані останніх досліджень вказали на те, що після одужання від COVID-19 в крові більшості пацієнтів є специфічні антитіла — навіть у тих, хто перехворів безсимптомно.

Як і у випадку багатьох інших вірусних захворювань, їхня концентрація вища у тих, хто перехворів на вірус у важкій формі, але вона зменшується приблизно вдвічі вже за три місяці, а іноді й за кілька тижнів.

Оскільки SARS-CoV-2 вперше виявили лише сім місяців тому, вчені поки не поспішають прогнозувати, як довго тримається набутий імунітет і чи можливе повторне зараження в принципі.

Однак деякі висновки можна зробити на підставі його попередників і близьких родичів — вірусів SARS (атипова пневмонія) і MERS (близькосхідний респіраторний синдром).

У крові пацієнтів, які перехворіли на SARS у 2002-2003 роках, специфічні антитіла до вірусу зберігалися в середньому протягом двох років (якщо бути зовсім точним, то від року до трьох).