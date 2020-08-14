SARS-CoV-2 принадлежит к семейству коронавирусов, а они, как правило, не вызывают стойкого иммунитета, то есть инфекцию можно подхватить и второй раз, и третий. Впрочем, ученые проследили за распространением пандемии и убеждены, что COVID-19 все же имеет отличия от других коронавирусов, а значит есть шанс, что иммунная защита у выздоровевших пациентов продлится дольше – возможно, даже пожизненно.

В крови больных COVID-19 ученые обнаружили более 250 видов антител, которые организм выработал, чтобы остановить заражение, пишет BBC.

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Что такое "тренированный иммунитет"?

Кроме Т-лимфоцитов и антител, есть еще один защитный механизм, о котором все чаще говорят ученые, – это так называемый тренированный врожденный иммунитет.

Дело в том, что наследственный иммунитет не является специфическим, то есть он не направлен против какой-то конкретной инфекции. Однако все больше исследований указывают на то, что он также обладает способностью запоминать перенесенные болезни – хоть и не долго.

Макрофаги, моноциты и естественные киллеры эффективно нейтрализуют вирусы и бактерии, с которыми они уже встречались раньше, и даже могут защищать от других, совершенно новых для организма патогенов.

Так например, прививка от туберкулеза (БЦЖ) может частично защитить организм от желтой лихорадки и некоторых других вирусов.

Люди с тренированным иммунитетом менее подвержены инфекции, болеют в легкой форме и быстрее выздоравливают,

– убеждены ученые.

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Так можно ли заболеть COVID-19 повторно

Данные последних исследований указали на то, что после выздоровления от COVID-19 в крови большинства пациентов имеется специфические антитела – даже у тех, кто переболел бессимптомно.

Как и в случае многих других вирусных заболеваний, их концентрация выше у тех, кто переболел вирусом в тяжелой форме, но она уменьшается примерно вдвое уже через три месяца, а иногда и за несколько недель.

Поскольку SARS-CoV-2 впервые обнаружили только семь месяцев назад, ученые пока не спешат прогнозировать, как долго держится приобретенный иммунитет и возможно ли повторное заражение в принципе. Однако некоторые выводы можно сделать на основании его предшественников и близких родственников – вирусов SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).

В крови пациентов, переболевших SARS в 2002 – 2003 годах, специфические антитела к вирусу сохранялись в среднем в течение двух лет (если быть совсем точным, то от года до трех).