За минувшие сутки в Украине зарегистрировали очередной антирекорд. Общее количество пациентов с COVID-19 в стране выросло до 87 872. В мире количество инфицированных превысило 21 миллион. Киев попал в желтую зону карантина. ВОЗ составила перечень экспериментальных вакцин от COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 14 августа

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали очередной антирекорд – 1 732 больных. Таким образом общее количество пациентов с COVID-19 в Украине составляет более 87 872.

Днем ранее Новости о коронавирусе 13 августа: антирекорд больных в Украине и новые лекарства против инфекции

За день украинские лаборатории провели 35 тысяч 237 тестов на выявление вируса SARS-CoV-2, из которых 18 917 были проведены методом ПЦР, еще 16 320 тестов – методом ИФА.

Со вчерашнего дня, к сожалению, умерли в результате осложненного течения коронавирусной болезни еще 19 пациентов. С начала 2020 года в Украине зарегистрировали 2 011 летальных случаев среди больных COVID-19.

За весь период пандемии в стране 46 797 пациентов выздоровели, а продолжают свое лечение еще 39 064 больных.

Распространение коронавируса в областях

Львовская область – 11 658 (+184);

Киев – 10 160 (+158) ;

Ровненская область – 7 326 (+120);

Черновицкая область – 7 264 (+154);

Закарпатская область – 6 080 (+71);

Ивано-Франковская область – 6 320 (+143);

Волынская область – 4 529 (+58);

Киевская область – 4 429 (+52);

Харьковская область – 5 583 (+205);

Одесская область – 4 732 (+160);

Тернопольская область – 3 538 (+49);

Винницкая область – 3 129 (+43);

Житомирская область – 2 333 (+67);

Днепропетровская область – 1 658 (+28);

Хмельницкая область – 1 514 (+46);

Черкасская область – 1 092 (+25) ;

Донецкая область – 1 049 (+22);

Черниговская область – 1 154 (+47) ;

Запорожская область – 1 038 (+28);

Кировоградская область – 739 (+6);

Николаевская область – 770 (+15);

Сумская область – 783 (+29);

Полтавская область – 533 (+17);

Херсонская область – 290 (+4) ;

Луганская область – 171 (+1).

Сколько человек умерли от коронавируса в Украине

Львовская область – 318 (+4);

Черновицкая область – 233 (+1);

Закарпатская область – 230;

Ивано-Франковская область – 165 (+2);

Киев – 150 (+1);

Харьковская область – 155 (+4);

Ровненская область – 106;

Волынская область – 97 (+1);

Одесская область – 74;

Киевская область – 76 (+4);

Винницкая область – 65;

Житомирская область – 49;

Тернопольская область – 44;

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 37;

Хмельницкая область – 31;

Запорожская область – 23 ;

Черниговская область – 18;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 10;

Херсонская область – 5;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки среди военных обнаружили 47 больных COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 385 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6 военных. Зато выздоровели с начала пандемии 743 инфицированных.

за последние сутки среди военных обнаружили 47 больных COVID-19. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 385 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 6 военных. Зато выздоровели с начала пандемии 743 инфицированных. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 78 медработников, а с начала пандемии – у 9 570. 7 067 медработников уже преодолели болезнь. Также известно, что по меньшей мере 60 медиков, которые противодействовали распространению коронавирусной болезни, умерли.

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц

В Украине снова рекорд по госпитализации – за минувшие сутки были госпитализированы 330 человек. По словам главы Минздрава Максима Степанова, на грани 50% заполнения больниц больными с COVID сейчас находятся:

Киев;

Черновицкая область;

Ровненская область;

Ивано-Франковская область.

Киев попал в желтую зону карантина: какие ограничения усилят

Заполненность коек в медучреждениях Киева, принимающих больных COVID-19, выросла до 52,2%. Столица готовит к приему новых больных больницы второй волны. Из-за неблагоприятной ситуации в столице запретили:

Находиться в общественных сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;

Находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

Самовольно покидать места самоизоляции или обсервации людям, которые находятся на изоляции;

Проводить массовые мероприятия с участием больше одного человека на 5 метров квадратных площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее, чем в 1,5 метра;

Заполнять залы кинотеатров и учреждений культуры на более чем 50% мест;

Осуществлять перевозки со "стоячими" местами в общественном трансорте.



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Новости о коронавирусе в мире 14 августа

Согласно данным сайта Worldometer., коронавирус обнаружили в 213 странах мира, а количество инфицированных COVID-19 превысило 21 миллион. Из них свыше 13,9 миллиона пациентов уже выздоровели и более 758 тысяч – умерли от осложнений.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 416 014;

Бразилия – 3 229 621;

Индия – 2 464 316;

Россия – 912 823;

Южная Африка – 572 865.

Париж внесли в красную зону из-за COVID-19

Власти Франции объявили Париж красной зоной из-за коронавируса. Кроме столицы, высокий уровень заболеваемости фиксируют также в районе Буш-дю-Рон в префектуре Марселя, на побережье Средиземного моря. Поэтому этот район тоже "покраснел". Следовательно, и в Париже, и в Буш-дю-Рон местные власти теперь имеют полномочия ограничивать количество людей в общественных местах, зданиях и транспортных средствах. Ограничения могут касаться и авиапутешествий, а также – учреждений, где существует высокий риск заражения COVID-19. Их могут закрыть.

Исследования, разработки и вакцины, связанные с COVID-19

Как рост человека влияет на риск заражения COVID-19

Международная группа специалистов по обработке и анализу данных провела опрос 2000 пациентов с COVID-19 из США и Великобритании с целью изучения факторов, влияющих на риск заражения. Результаты показали, что у высоких людей риск заражения вдвое выше, чем у тех, кто имеет более низкий рост. По мнению ученых, эти данные доказывают воздушную передачу вируса, ведь если бы вирус передавался через капли, выделяемые при кашле или чихании, то они бы быстро падали на пол и не было бы никакой взаимосвязи между риском и ростом. Аэрозольные частицы могут легко переноситься воздушными потоками и накапливаться в плохо вентилируемых помещениях.

Что такое" тренированный " иммунитет и новые данные о повторном заражении COVID-19

Люди с тренированным иммунитетом менее подвержены инфекции, болеют в легкой форме и выздоравливают быстрее. Макрофаги, моноциты и естественные киллеры эффективно нейтрализуют вирусы и бактерии, с которыми они уже встречались раньше, и даже могут защищать от других, совершенно новых для организма патогенов. Так например, прививка от туберкулеза (БЦЖ) может частично защитить организм от желтой лихорадки и некоторых других вирусов.

Данные последних исследований указали на то, что после выздоровления от COVID-19 в крови большинства пациентов имеются специфические антитела — даже у тех, кто переболел бессимптомно. Как и в случае многих других вирусных заболеваний, их концентрация выше у тех, кто переболел вирусом в тяжелой форме, но она уменьшается примерно вдвое уже через три месяца, а иногда и за несколько недель. Поскольку SARS-CoV-2 впервые обнаружили только семь месяцев назад, ученые пока не спешат прогнозировать, как долго держится приобретенный иммунитет и возможно ли повторное заражение в принципе.

Подробнее Что такое "тренированный" иммунитет и новые данные о повторном заражении COVID-19

ВОЗ составила перечень экспериментальных вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения создала перечень вакцин от коронавирусной инфекции, которые находятся на завершающем этапе испытаний. Их 9, и среди них нет российской. В ВОЗ сказали, что не имеют о ней достаточно информации. Более того, она не прошла 3 фазы испытаний, а это несет за собой серьезные риски. Именно во время этой фазы получают основные доказательства эффективности, а также собирают информацию о нежелательных реакциях, которые препарат может вызвать у отдельных групп пациентов: лиц с ослабленным иммунитетом, людей, имеющих сопутствующие заболевания и тому подобное.



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