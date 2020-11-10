В Україні виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії. У 10 областях України закінчуються місця для інфікованих. Міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом. Новина про вакцину від COVID-19 обвалила акції техногігантів. Матч "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів під загрозою зриву через новий штам COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 10 листопада

За минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус. Так, впродовж 9 листопада наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 10 179 мешканців України. Серед них – 410 дітей. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих, ще 191 пацієнт помер, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 9 листопада: Зеленський захворів на COVID-19, розробка вакцини

За цей період найбільше інфікованих зафіксували у Києві, а та також у Житомирській, Київській, Одеській та Запорізькій областях.

Станом на 10 листопада в Україні зареєстрували 479 197 хворих на коронавірус, 214 657 з них вже одужали, але 8 756, на жаль, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

За минулу добу українські лабораторії провели 68 962 тести на виявлення коронавірусної інфекції, з них методом ПЛР – 42 966, а решта 25 996 були зроблені методом ІФА. Загалом від початку 2020 року в Україні провели 3 691 258 ПЛР-тестувань на виявлення SARS-CoV-2.

Коронавірус в областях України

Київ – 45 667;

Вінницька область – 12 765;

Волинська область – 16 821;

Дніпропетровська область – 18 324;

Донецька область – 14 578;

Житомирська область – 19 616;

Закарпатська область – 17 620;

Запорізька область – 14 693;

Івано-Франківська область – 25 054;

Київська область – 21 038;

Кіровоградська область – 3 204;

Луганська область – 4 643;

Львівська область – 34 304;

Миколаївська область – 10 787;

Одеська область – 29 336;

Полтавська область – 12 723;

Рівненська область – 22 622;

Сумська область – 15 297;

Тернопільська область – 22 389;

Харківська область – 44 466;

Херсонська область – 5 833;

Хмельницька область – 20 328;

Черкаська область – 10 919;

Чернівецька область – 25 835;

Чернігівська область – 10 335.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у та 445 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

за минулу добу інфекцію виявили у та 445 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірус діагностували ще 121 військовому, тож нині у лавах ЗСУ від недуги лікуються 2 235 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 812 військовослужбовців, померли – 19 інфікованих.

COVID-19 у Зеленського: Мендель розповіла про стан президента

У президента Володимира Зеленського 9 листопада виявили коронавірус. Серед симптомів коронавірусу президент має невисоку температуру. Глава держави перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів та працює з дому. За словами прессекретарки, президент має сильний імунітет, адже він вживає багато вітамінів та займається спортом

До теми Коронавірус у Зеленського: як відреагували світові політики

Перелік планових операцій, які дозволені в Україні попри 2 етап реагування на COVID-19

В Україні наразі дозволено госпіталізовувати лише хворих у невідкладних станах, а перелік операцій, які можна проводити, затверджений постановою Міністерства охорони здоров'я. Постанова передбачає:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах;

надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.

У 10 областях України закінчуються місця для хворих на COVID-19

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% в десяти областях. У середньому в країні заповнені 63,8% таких ліжок. Найбільш завантаженими є медичні заклади у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.

Міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом

Про коронавірус у Тарана низка українських ЗМІ повідомили ще 9 листопада. Однак згодом у Міноборони спростували інформацію, наголосивши, що міністр здоровий і перебуває на своєму робочому місці. Втім, того ж дня у посадовця таки підтвердили наявність хвороби. Він перебуває на самоізоляції та продовжить працювати у віддаленому режимі.

Новини про коронавірус у світі 10 листопада

Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 50 мільйонів людей. Одужали більш ніж 33 мільйони пацієнтів. На жаль, 1 263 032 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 110 552; Індія – 8 591 730; Бразилія – 5 675 032; Франція – 1 856 292; Росія – 1 781 997.

Новина про вакцину від COVID-19 обвалила акції техногігантів

У понеділок, 9 листопада, американський фондовий ринок різко злетів на тлі новини про те, що вакцина від COVID-19 продемонструвала ефективність у 90%. Однак акції Zoom, Netflix, Amazon та інших техногігантів подешевшали. Зростання основних біржових індексів відбулося як на тлі перемоги Джо Байдена на виборах США, так і після повідомлення про успішні результати третьої фази тестування вакцини від COVID-19, над якою працюють компанії Pfizer і BioNTech. У результаті акції розробників препарату подорожчали на понад 10%. Цінні папери інших компаній, які теж працюють над створенням вакцини від коронавірусу – Moderna і Johnson & Johnson – теж зросли в ціні.

До теми Коронавірус в Росії: померло понад 31 тисяча людей

Матч "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів під загрозою зриву через новий штам

Вже 9 грудня в останньому турі групи Ліги чемпіонів "Ліверпуль" повинен зіграти на виїзді з "Мідтьюлланном". Підопічні Юргена Клоппа можуть не зіграти останній матч Ліги чемпіонів у Данії. Все через новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини. Якщо "Ліверпуль" все-таки відправиться на матч, то після повернення з країни додому команді прийдеться піти на двотижневу самоізоляцію.

Українець Чигринський і ще два гравці АЕКа заразилися COVID-19

У грецькому АЕКу після повернення з України, де команда зіграла матч 3-го туру Ліги Європи з "Зорею" (4:1), виявлено ще чотири випадки зараження коронавірусом. Вірус виявлений в українського захисника Дмитра Чигринського, а також гравців команди Ставроса Васілантонопулоса і Емануеля Інсуа.

Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини

Дистанція в час коронавірусу: голландці створили унікальну портативну лавку – фото

Дизайнерська компанія Object Studio з Амстердаму представила лавку CoronaCrisisKruk, яку можна з легкістю переносити з місця у місце. Вона дозволяє користувачам сидіти разом дотримуючись соціальної дистанції, що важливо під час пандемії коронавірусу COVID-19. Пристрій являє собою 2 табуретки, які з'єднані балкою та мають ручку посередині. Такий виріб можна у будь-який момент перенести в нове місце та розмістити будь-де. Люди зможуть сидіти на лавці, залишаючись на відстані 1,5 метрів.

Як виглядає портативна лавка CoronaCrisisKruk у Амстердамі / Фото Dezeen

Скільки часу зберігаються антитіла до коронавірусу та від чого це залежить

Вчені з лікарні Оксфордського університету заявили, що антитіла до COVID-19 швидше зникають у людей молодшого віку та тих, хто мав безсимптомний перебіг коронавірусної хвороби. Згідно з дослідженням, пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту ПЛР. Згодом кількість антитіл знижується. Вже до 85 дня після інфікування у хворого знижувалась кількість антитіл приблизно на половину. Детальніше про це читайте за посиланням.

Перша успішна вакцина проти коронавірусу: як діє, у чому революційність та який мінус має

Вчені заявили про успішне проходження третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу. Вакцина отримала назву BNT162b2, її розробила компанія Pfizer спільно з BioNTech. Виробники заявили про 90% ефективність препарату. Такі результати дуже перспективні в подоланні пандемії, але не варто сподіватися, що купити цю вакцину можна буде в аптеці. Генетик Олександр Коляда розповів про особливості цього препарату – усі подробиці можна переглянути ось тут.