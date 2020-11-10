Новини про коронавірус 10 листопада: рекорд в Україні, обвал акцій техногігантів через вакцину
В Україні виявили найбільшу кількість хворих на COVID-19 від початку пандемії. У 10 областях України закінчуються місця для інфікованих. Міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом. Новина про вакцину від COVID-19 обвалила акції техногігантів. Матч "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів під загрозою зриву через новий штам COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 10 листопада
За минулу добу в Україні виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус. Так, впродовж 9 листопада наявність SARS-CoV-2 підтвердили у 10 179 мешканців України. Серед них – 410 дітей. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих, ще 191 пацієнт помер, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 9 листопада: Зеленський захворів на COVID-19, розробка вакцини
За цей період найбільше інфікованих зафіксували у Києві, а та також у Житомирській, Київській, Одеській та Запорізькій областях.
За минулу добу українські лабораторії провели 68 962 тести на виявлення коронавірусної інфекції, з них методом ПЛР – 42 966, а решта 25 996 були зроблені методом ІФА. Загалом від початку 2020 року в Україні провели 3 691 258 ПЛР-тестувань на виявлення SARS-CoV-2.
Коронавірус в областях України
- Київ – 45 667;
- Вінницька область – 12 765;
- Волинська область – 16 821;
- Дніпропетровська область – 18 324;
- Донецька область – 14 578;
- Житомирська область – 19 616;
- Закарпатська область – 17 620;
- Запорізька область – 14 693;
- Івано-Франківська область – 25 054;
- Київська область – 21 038;
- Кіровоградська область – 3 204;
- Луганська область – 4 643;
- Львівська область – 34 304;
- Миколаївська область – 10 787;
- Одеська область – 29 336;
- Полтавська область – 12 723;
- Рівненська область – 22 622;
- Сумська область – 15 297;
- Тернопільська область – 22 389;
- Харківська область – 44 466;
- Херсонська область – 5 833;
- Хмельницька область – 20 328;
- Черкаська область – 10 919;
- Чернівецька область – 25 835;
- Чернігівська область – 10 335.
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у та 445 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірус діагностували ще 121 військовому, тож нині у лавах ЗСУ від недуги лікуються 2 235 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 812 військовослужбовців, померли – 19 інфікованих.
COVID-19 у Зеленського: Мендель розповіла про стан президента
У президента Володимира Зеленського 9 листопада виявили коронавірус. Серед симптомів коронавірусу президент має невисоку температуру. Глава держави перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів та працює з дому. За словами прессекретарки, президент має сильний імунітет, адже він вживає багато вітамінів та займається спортом
До теми Коронавірус у Зеленського: як відреагували світові політики
Перелік планових операцій, які дозволені в Україні попри 2 етап реагування на COVID-19
В Україні наразі дозволено госпіталізовувати лише хворих у невідкладних станах, а перелік операцій, які можна проводити, затверджений постановою Міністерства охорони здоров'я. Постанова передбачає:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання меддопомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання меддопомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної меддопомоги в стаціонарних умовах;
- надання планової меддопомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.
У 10 областях України закінчуються місця для хворих на COVID-19
В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнені більш ніж на 70% в десяти областях. У середньому в країні заповнені 63,8% таких ліжок. Найбільш завантаженими є медичні заклади у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. У Києві зайняті 60% ліжок.
Міністр оборони Андрій Таран заразився коронавірусом
Про коронавірус у Тарана низка українських ЗМІ повідомили ще 9 листопада. Однак згодом у Міноборони спростували інформацію, наголосивши, що міністр здоровий і перебуває на своєму робочому місці. Втім, того ж дня у посадовця таки підтвердили наявність хвороби. Він перебуває на самоізоляції та продовжить працювати у віддаленому режимі.
Новини про коронавірус у світі 10 листопада
Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 50 мільйонів людей. Одужали більш ніж 33 мільйони пацієнтів. На жаль, 1 263 032 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 10 110 552;
- Індія – 8 591 730;
- Бразилія – 5 675 032;
- Франція – 1 856 292;
- Росія – 1 781 997.
Новина про вакцину від COVID-19 обвалила акції техногігантів
У понеділок, 9 листопада, американський фондовий ринок різко злетів на тлі новини про те, що вакцина від COVID-19 продемонструвала ефективність у 90%. Однак акції Zoom, Netflix, Amazon та інших техногігантів подешевшали. Зростання основних біржових індексів відбулося як на тлі перемоги Джо Байдена на виборах США, так і після повідомлення про успішні результати третьої фази тестування вакцини від COVID-19, над якою працюють компанії Pfizer і BioNTech. У результаті акції розробників препарату подорожчали на понад 10%. Цінні папери інших компаній, які теж працюють над створенням вакцини від коронавірусу – Moderna і Johnson & Johnson – теж зросли в ціні.
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Матч "Ліверпуля" у Лізі чемпіонів під загрозою зриву через новий штам
Вже 9 грудня в останньому турі групи Ліги чемпіонів "Ліверпуль" повинен зіграти на виїзді з "Мідтьюлланном". Підопічні Юргена Клоппа можуть не зіграти останній матч Ліги чемпіонів у Данії. Все через новий штам коронавірусу, який передається від норок до людини. Якщо "Ліверпуль" все-таки відправиться на матч, то після повернення з країни додому команді прийдеться піти на двотижневу самоізоляцію.
Українець Чигринський і ще два гравці АЕКа заразилися COVID-19
У грецькому АЕКу після повернення з України, де команда зіграла матч 3-го туру Ліги Європи з "Зорею" (4:1), виявлено ще чотири випадки зараження коронавірусом. Вірус виявлений в українського захисника Дмитра Чигринського, а також гравців команди Ставроса Васілантонопулоса і Емануеля Інсуа.
Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини
Дистанція в час коронавірусу: голландці створили унікальну портативну лавку – фото
Дизайнерська компанія Object Studio з Амстердаму представила лавку CoronaCrisisKruk, яку можна з легкістю переносити з місця у місце. Вона дозволяє користувачам сидіти разом дотримуючись соціальної дистанції, що важливо під час пандемії коронавірусу COVID-19. Пристрій являє собою 2 табуретки, які з'єднані балкою та мають ручку посередині. Такий виріб можна у будь-який момент перенести в нове місце та розмістити будь-де. Люди зможуть сидіти на лавці, залишаючись на відстані 1,5 метрів.
Як виглядає портативна лавка CoronaCrisisKruk у Амстердамі / Фото Dezeen
Скільки часу зберігаються антитіла до коронавірусу та від чого це залежить
Вчені з лікарні Оксфордського університету заявили, що антитіла до COVID-19 швидше зникають у людей молодшого віку та тих, хто мав безсимптомний перебіг коронавірусної хвороби. Згідно з дослідженням, пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту ПЛР. Згодом кількість антитіл знижується. Вже до 85 дня після інфікування у хворого знижувалась кількість антитіл приблизно на половину. Детальніше про це читайте за посиланням.
Перша успішна вакцина проти коронавірусу: як діє, у чому революційність та який мінус має
Вчені заявили про успішне проходження третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу. Вакцина отримала назву BNT162b2, її розробила компанія Pfizer спільно з BioNTech. Виробники заявили про 90% ефективність препарату. Такі результати дуже перспективні в подоланні пандемії, але не варто сподіватися, що купити цю вакцину можна буде в аптеці. Генетик Олександр Коляда розповів про особливості цього препарату – усі подробиці можна переглянути ось тут.
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