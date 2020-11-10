Нове дослідження свідчить про те, що антитіла до COVID-19 швидше зникають у людей молодшого віку та тих, хто мав безсимптомний перебіг коронавірусної хвороби.

Нове дослідження щодо формування антитіл до коронавірусу

Такий висновок зробили вчені лікарні Оксфордського університету. Наразі опублікували лише препринт на платформі medRxiv, тобто дослідження ще не пройшло рецензування.

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Вчені проаналізували дані 3217 медичних працівників, які одужали від коронавірусу.

Розрахунки тривалості дії антитіл

Згідно з дослідженням, пік формування антитіл припадає на 24 день після першого позитивного результату тесту ПЛР.

Згодом кількість антитіл знижувалася. Вже до 85 дня після інфікування у хворого знижувалась кількість антитіл приблизно на половину.

В середньому антитіла зберігалися в організмі 137 днів від пікового значення, а потім зовсім зникали.

Особливості формування імунітету до COVID-19

Пацієнти, які мали максимальний показник антитіл – повільніше їх втрачали. Цікаво, що антитіла довше зберігалися у людей, у яких були виражені симптоми хвороби.

Крім того, науковці виявили, що люди старшого віку та азійської етнічної приналежності мали вищий рівень антитіл.