Новое исследование свидетельствует о том, что антитела к COVID-19 быстрее исчезают у людей младшего возраста и тех, кто имел бессимптомное течение коронавирусной болезни.

Новое исследование о формировании антител к коронавирусу

Такой вывод сделали ученые больницы Оксфордского университета. Сейчас опубликовали только препринт на платформе medRxiv, то есть исследование еще не прошло рецензирование.

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Ученые проанализировали данные 3 217 медицинских работников, которые выздоровели от коронавируса.

Расчеты длительности действия антител

Согласно исследованию, пик формирования антител приходится на 24 день после первого положительного результата теста ПЦР.

Со временем количество антител снижалось. Уже к 85 дню после инфицирования у больного снижалось количество антител примерно на половину.

В среднем антитела сохранялись в организме 137 дней от пикового значения, а затем вовсе исчезали.

Особенности формирования иммунитета к COVID-19

Пациенты, которые имели максимальный показатель антител – медленнее их теряли. Интересно, что антитела дольше сохранялись у людей, у которых были выражены симптомы болезни.

Кроме того, ученые обнаружили, что люди старшего возраста и азиатской этнической принадлежности имели более высокий уровень антител.