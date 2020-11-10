У крові деяких людей, які ніколи не хворіли на COVID-19, виявили антитіла до споріднених коронавірусів. Вони можуть атакувати й новий SARS-CoV-2.

Деякі люди можуть мати набутий імунітет проти збудника нового коронавірусу SARS-CoV-2, ніколи не стикавшись з цим вірусом. Згідно з даними, опублікованими у науковому журналі Science, ці антитіла значно полегшують перебіг COVID-19.

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Як вчені прийшли до такого висновку

Медики вивчили зразки крові, зібрані до початку пандемії COVID-19 й в перші її місяці у дітей до 16 років та дорослих. Згодом вчені порівняли антитіла цих людей зі зразками пацієнтів, які перехворіли COVID-19.

Очікувано, що крові тих людей, які інфікувалися SARS-CoV-2, знаходили різноманітні імуноглобуліни, які атакують S-білок вірусу. Але цікавою знахідкою стало те, що імуноглобуліни G (IgG), які зв'язують цей білок, виявили в крові й тих людей, які ніколи не хворіли на нову коронавірусну інфекцію. Серед 302 дорослих ці імуноглобуліни знайшли у 16 осіб (5%), а з 48 дітей – у 21 (44%).

Звідки з'явилися ці антитіла та чи можуть вони захистити від COVID-19

Вищезгадані IgG є частиною набутого імунітету, який з'явився у людей після відносно недавніх спалахів коронавірусів, схожих на SARS-CoV-2.

Вчені зазначили, що такі крос-реактивні антитіла не надто ефективні у зв'язуванні S-білка SARS-CoV, але можуть істотно полегшувати перебіг хвороби та змінювати на хід епідемії.

Цілком ймовірно, що саме завдяки наявності цих антитіл діти відносно легко переносять COVID-19. Але варто розуміти, що поки що точний зв'язок не доведений.

Науковці також підкреслили, що в деяких випадках крос-реактивні антитіла можуть і ускладнити перебіг хвороби. Зокрема, вони можуть завадити виробленню імуноглобулінів, спрямованих саме проти SARS-CoV-2.