В крови некоторых людей, которые никогда не болели COVID-19, обнаружили антитела к родственным коронавирусам. Они могут атаковать и новый SARS-CoV-2.

Некоторые люди могут иметь приобретенный иммунитет против возбудителя нового коронавируса SARS-CoV-2, никогда не сталкиваясь с этим вирусом. Согласно данным, опубликованным в научном журнале Science, эти антитела значительно облегчают течение COVID-19.

К теме Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу и от чего это зависит

Как ученые пришли к такому выводу

Медики изучили образцы крови, собранные до начала пандемии COVID-19 и в первые ее месяцы у детей до 16 лет и взрослых. Впоследствии ученые сравнили антитела этих людей с образцами пациентов, переболевших COVID-19.

Ожидаемо, что в крови тех людей, заразившихся SARS-CoV-2, находили разнообразные иммуноглобулины, которые атакуют S-белок вируса. Но интересной находкой стало то, что иммуноглобулины G (IgG), которые связывают этот белок, обнаружили в крови и тех людей, которые никогда не болели новой коронавирусной инфекцией. Среди 302 взрослых эти иммуноглобулины нашли у 16 человек (5%), а из 48 детей – у 21 (44%).

Откуда появились эти антитела и могут ли они защитить от COVID-19

Вышеупомянутые IgG являются частью приобретенного иммунитета, который появился у людей после относительно недавних вспышек коронавирусов, похожих на SARS-CoV-2.

Ученые отметили, что такие кросс-реактивные антитела не слишком эффективны в связывании S-белка SARS-CoV, но могут существенно облегчать течение болезни и изменять на ход эпидемии.

Вполне вероятно, что именно благодаря наличию этих антител дети относительно легко переносят COVID-19. Но стоит понимать, что пока точная связь не доказана.

Ученые также подчеркнули, что в некоторых случаях кросс-реактивные антитела могут и осложнить течение болезни. В частности, они могут помешать выработке иммуноглобулинов, направленных именно против SARS-CoV-2.