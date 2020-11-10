В Украине обнаружили наибольшее количество больных COVID-19 с начала пандемии. В 10 областях Украины заканчиваются места для инфицированных. Министр обороны Андрей Таран заразился коронавирусом. Новость о вакцине от COVID-19 обвалила акции техногигантов. Матч "Ливерпуля" в Лиге чемпионов под угрозой срыва из-за нового штамма COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 10 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 10 ноября

За прошедшие сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом. Так, в течение 9 ноября наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 10 179 жителей Украины. Среди них – 410 детей. В больницы госпитализировали 1 252 больных, еще 191 пациент умер, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе 9 ноября: Зеленский заболел COVID-19, разработка вакцины

За этот период больше всего инфицированных зафиксировали в Киеве, а также в Житомирской, Киевской, Одесской и Запорожской областях.

По состоянию на 10 ноября в Украине зарегистрировали 479 197 больных коронавирусом, 214 657 из них уже выздоровели, но 8 756, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

За прошлые сутки украинские лаборатории провели 68 962 теста на выявление коронавирусной инфекции, из них методом ПЦР – 42 966, а остальные 25 996 были сделаны методом ИФА. В целом с начала 2020 года в Украине провели 3 691 258 ПЦР-тестов на выявление SARS-CoV-2.

Коронавирус в областях Украины

Киев – 45 667;

Винницкая область – 12 765;

Волынская область – 16 821;

Днепропетровская область – 18 324;

Донецкая область – 14 578;

Житомирская область – 19 616;

Закарпатская область – 17 620;

Запорожская область – 14 693;

Ивано-Франковская область – 25 054;

Киевская область – 21 038;

Кировоградская область – 3 204;

Луганская область – 4 643;

Львовская область – 34 304;

Николаевская область – 10 787;

Одесская область – 29 336;

Полтавская область – 12 723;

Ровненская область – 22 622;

Сумская область – 15 297;

Тернопольская область – 22 389;

Харьковская область – 44 466;

Херсонская область – 5 833;

Хмельницкая область – 20 328;

Черкасская область – 10 919;

Черновицкая область – 25 835;

Черниговская область – 10 335.

Сколько медиков заболели коронавирусом в Украине: за минувшие сутки инфекцию обнаружили и у 445 медработников. В общем с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли.

за минувшие сутки инфекцию обнаружили и у 445 медработников. В общем с начала пандемии в Украине COVID-19 инфицировались около 27 тысяч медиков, по меньшей мере 212 из которых умерли. Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня коронавирус диагностировали еще 121 военному, следовательно сейчас в рядах ВСУ от недуга лечатся 2 235 человек. В целом с начала пандемии выздоровели 4 812 военнослужащих, умерли – 19 инфицированных.

COVID-19 у Зеленского: Мендель рассказала о состоянии президента

У президента Владимира Зеленского 9 ноября обнаружили коронавирус. Среди симптомов коронавируса президент имеет невысокую температуру. Глава государства находится на самоизоляции под наблюдением врачей и работает из дома. По словам пресс-секретаря, президент имеет сильный иммунитет, так как он употребляет много витаминов и занимается спортом

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Перечень плановых операций, которые разрешены в Украине во время 2 этапа реагирования на COVID-19

В Украине пока разрешено госпитализировать только больных в неотложных состояниях, а перечень операций, которые можно проводить, утвержден постановлением Министерства здравоохранения. Постановление предусматривает:

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях;

оказание плановой медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня, которые оказывают высокоспециализированную помощь, при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья людей.

В 10 областях Украины заканчиваются места для больных COVID-19

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в десяти областях. В среднем в стране заполнены 63,8% таких коек. Наиболее загруженными являются медицинские учреждения в Полтавской (85,2%), Одесской (80,8%), Ровненской (79,4%), Черниговской (73,9%), Донецкой (73,1%), Запорожской (72,1%), Винницкой (71,6%), Киевской (71,2%), Сумской (71%) и Закарпатской (70,6%) областях. В Киеве заняты 60% коек.

Министр обороны Андрей Таран заразился коронавирусом

О коронавирусе у Тарана ряд украинских СМИ сообщили еще 9 ноября. Однако впоследствии в Минобороны опровергли информацию, отметив, что министр здоров и находится на своем рабочем месте. Впрочем, в тот же день у чиновника все-таки подтвердили наличие болезни. Он находится на самоизоляции и продолжит работать в удаленном режиме.

Новости о коронавирусе в мире 10 ноября

С начала пандемии COVID-19 в мире заболели свыше 50 миллионов человек. Выздоровели более 33 миллионов пациентов. К сожалению, 1 263 032 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 110 552;

Индия – 8 591 730;

Бразилия – 5 675 032;

Франция – 1 856 292;

Россия – 1 781 997.

Новость о вакцине от COVID-19 обвалила акции техногигантов

В понедельник, 9 ноября, американский фондовый рынок резко взлетел на фоне новости о том, что вакцина от COVID-19 продемонстрировала эффективность на 90%. Однако акции Zoom, Netflix, Amazon и других техногигантов подешевели. Рост основных биржевых индексов произошел как на фоне победы Джо Байдена на выборах США, так и после сообщения об успешных результатах третьей фазы тестирования вакцины от COVID-19, над которой работают компании Pfizer и BioNTech. В результате акции разработчиков препарата подорожали более чем на 10%. Ценные бумаги других компаний, которые тоже работают над созданием вакцины от коронавируса – Moderna и Johnson & Johnson – тоже выросли в цене.

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Матч "Ливерпуля" в Лиге чемпионов под угрозой срыва из-за нового штамма

Уже 9 декабря в последнем туре группы Лиги чемпионов "Ливерпуль" должен сыграть на выезде с "Мидтьюлланном". Подопечные Юргена Клоппа могут не сыграть последний матч Лиги чемпионов в Дании. Все из-за нового штамма коронавируса, который передается от норок к человеку. Если "Ливерпуль" все-таки отправится на матч, то по возвращении из страны домой команде придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

Украинец Чигринский и еще два игрока АЕКа заразились COVID-19

В греческом АЕКе после возвращения из Украины, где команда сыграла матч 3-го тура Лиги Европы с "Зарей" (4:1), выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом. Вирус обнаружен у украинского защитника Дмитрия Чигринского, а также игроков команды Ставроса Василантонопулоса и Эмануэля Инсуа.

Исследования коронавируса, разработки и вакцины

Дистанция во время коронавируса: голландцы создали уникальную портативную скамейку – фото

Дизайнерская компания Object Studio из Амстердама представила скамейку CoronaCrisisKruk, которую можно с легкостью переносить с места на место. Она позволяет пользователям сидеть вместе, соблюдая социальную дистанцию, что жизненно важно во время пандемии коронавируса COVID-19. Устройство представляет собой 2 табуретки, которые соединены балкой и имеют ручку посередине. Такое изделие можно в любой момент перенести в новое место и разместить где угодно. Люди смогут сидеть на скамейке, оставаясь на расстоянии 1,5 метров.

Как выглядит портативная скамейка CoronaCrisisKruk в Амстердаме / Фото Dezeen

Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу и от чего это зависит

Ученые из больницы Оксфордского университета заявили, что антитела к COVID-19 быстрее исчезают у людей младшего возраста и тех, кто имел бессимптомное течение коронавирусной болезни. Согласно исследованию, пик формирования антител приходится на 24 день после первого положительного результата теста ПЦР. Со временем количество антител снижается. Уже к 85 дню после инфицирования у больного снижалось количество антител примерно на половину. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Первая успешная вакцина против коронавируса: как действует, в чем революционность и какой у нее минус

Ученые заявили об успешном прохождении третьей фазы испытания вакцины против коронавируса. Вакцина получила название BNT162b2, ее разработала компания Pfizer совместно с BioNTech. Производители заявили о 90% эффективности препарата. Такие результаты очень перспективны в преодолении пандемии, но не стоит надеяться, что купить эту вакцину можно будет в аптеке. Генетик Александр Коляда рассказал об особенностях этого препарата – все подробности можно просмотреть вот здесь.