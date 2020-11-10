Коронавирус в России: умерли больше 31 тысячи человек
За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 977 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 10 ноября РФ сообщила об 1 817 109 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.
В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5 902, в Санкт-Петербурге – 1 485, в Подмосковье – 685 и в Нижегородской области – 402.
За минувшие сутки в России умерли 368 пациентов с COVID-19. В общем с момента начала пандемии в России умер 31 161 больной коронавирусной инфекцией.
Поправились за минувшие сутки 15 600 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 350 741 человек. В целом в РФ сделали 65,6 миллиона тестов. Сейчас в стране 435 207 активных случаев.
Коронавирус в России: основное
- Россия находится на 4 месте в мире по количеству заболевших.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- В России заявили о начале производства вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V". 11 августа Минздрав РФ дал ей временную регистрацию.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Россияне все отрицают.
- В РФ заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен).
- Путин заявил, что в РФ не планируют вводить общенациональный локдаун.
- ЕС внес в черный список российскую и китайскую вакцины против COVID-19.
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