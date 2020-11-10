За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 977 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 10 ноября РФ сообщила об 1 817 109 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2.

В российской статистике заболеваемости коронавирусом есть неточности, поскольку там учитывают и оккупированный украинский Крым. Об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в РФ, сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 5 902, в Санкт-Петербурге – 1 485, в Подмосковье – 685 и в Нижегородской области – 402.

За минувшие сутки в России умерли 368 пациентов с COVID-19. В общем с момента начала пандемии в России умер 31 161 больной коронавирусной инфекцией.

Поправились за минувшие сутки 15 600 человек, которые лечились от COVID-19. Общее число выздоровевших – 1 350 741 человек. В целом в РФ сделали 65,6 миллиона тестов. Сейчас в стране 435 207 активных случаев.

Коронавирус в России: основное