За минулу добу в Росії зареєстрували 20 977 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 10 листопада РФ повідомила про 1 817 109 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5902, у Санкт-Петербурзі – 1485, у Підмосков'ї – 685, в Нижньогородській області – 402.

За минулу добу в Росії померли 368 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 3 1161 хворий на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 15 600 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 350 741 особа. Всього в РФ зробили 65,6 мільйона тестів. Наразі в країні 435 207 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне