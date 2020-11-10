Ученые зафиксировали долгосрочные изменения в работе иммунной системы у пациентов с легкой формой COVID-19. Иммунная система борется с коронавирусной инфекцией на протяжении 10 недель.

Ученые из Венского медицинского университета классифицировали семь групп симптомов, которые возникают у людей разного возраста при легкой форме COVID-19. Так, одни симптомы проявляются системно, в то время, как другие поражают конкретные органы.

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Проявления легкой формы COVID-19:

лихорадка, озноб, усталость и кашель; насморк, чихание, сухость в горле и заложенность носа; боль в суставах и мышцах; воспаление глаз и слизистых оболочек; нарушения в работе легких, в частности пневмония и одышка; проблемы желудочно-кишечного тракта – диарея, тошнота и головная боль; потеря обоняния и вкуса.

Обычно эти симптомы не зависят от возраста, однако ученые заметили, что потеря обоняния и вкуса обычно встречается у молодежи. Ученые проанализировали показатели крови пациентов, чтобы оценить последствия болезни на иммунную систему.

Последствия воздействия на иммунную систему

Первые изменения ученые зафиксировали в количестве гранулоцитов , участвующих в борьбе с бактериальными патогенами. У пациентов с COVID-19 их было гораздо меньше.

, участвующих в борьбе с бактериальными патогенами. У пациентов с COVID-19 их было гораздо меньше. Затем оказалось, что Т-лимфоциты CD8 были чрезвычайно активными даже через несколько недель после инфицирования.

При этом в крови сохранялись повышенные уровни продуцирующих антитела иммунных клеток. И чем выше была температура во время болезни, тем выше был уровень антител.

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Такие изменения сохранялись в организме в течение десяти недель после инфицирования. То есть, иммунная система продолжала все это время активно участвовать в преодолении инфекции.