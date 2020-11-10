Вчені зафіксували довгострокові зміни в роботі імунної системи у пацієнтів з легкою формою COVID-19. Імунна система бореться з коронавірусною інфекцією впродовж 10 тижнів.

Вчені з Віденського медичного університету класифікували сім груп симптомів, які виникають у людей різного віку при легкій формі COVID-19. Так, одні симптоми проявляються системно, в той час, як інші вражають конкретні органи.

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Прояви легкої форми COVID-19:

лихоманка, озноб, втома і кашель; нежить, чхання, сухість у горлі і закладеність носа; біль в суглобах і м'язах; запалення очей і слизових оболонок; порушення в роботі легенів, зокрема пневмонія і задишка; проблеми шлунково-кишкового тракту – діарея, нудота і головний біль; втрата нюху і смаку.

Зазвичай ці симптоми не залежать від віку, однак вчені помітили, що втрата нюху і смаку переважно зустрічається у молоді. Вчені проаналізували показники крові пацієнтів, щоб оцінити наслідки хвороби на імунну систему.

Наслідки впливу на імунну систему

Перші зміни вчені зафіксували в кількості гранулоцитів , які беруть участь в боротьбі з бактеріальними патогенами. У пацієнтів з COVID-19 їх було набагато менше.

, які беруть участь в боротьбі з бактеріальними патогенами. У пацієнтів з COVID-19 їх було набагато менше. Потім виявилося, що Т-лімфоцити CD8 були надзвичайно активними навіть через кілька тижнів після інфікування.

Натомість в крові зберігалися підвищені рівні продукують антитіла імунних клітин. І чим вище була температура під час хвороби, тим вищим був рівень антитіл.

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Такі зміни зберігалися в організмі впродовж десяти тижнів після інфікування. Тобто, імунна система продовжувала весь цей час активно брати участь в подолання інфекції.