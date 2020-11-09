За прошлые сутки в Украине выявили 8 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общем в стране с начала эпидемии заболели 469 018 человек. Минздрав инициировал введение карантина выходного дня. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 9 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 8 687 человек, из них 350 детей и 321 медработник. В целом с начала пандемии COVID-19 обнаружили у более чем 469 тысяч украинцев. 209 143 пациентов выздоровели. К сожалению, 8 565 больных умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Сколько больных COVID-19 в областях

г. Киев – 44 920

Винницкая область – 12 566

Волынская область – 16 436

Днепропетровская область – 17 965

Донецкая область – 14 190

Житомирская область – 18 970

Закарпатская область – 17 192

Запорожская область – 14 105

Ивано-Франковская область – 24 494

Киевская область – 20 410

Кировоградская область – 3 142

Луганская область – 4 539

Львовская область – 33 754

Николаевская область – 10 559

Одесская область – 28 728

Полтавская область – 12 204

Ровненская область – 22 140;

Сумская область – 14 863

Тернопольская область – 22 216

Харьковская область – 43 930

Херсонская область – 5 558

Хмельницкая область – 19 839

Черкасская область – 10 723

Черновицкая область – 25 411

Черниговская область – 10 164

В Украине введут карантин выходного дня

Минздрав инициировал введение карантина выходного дня. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведомство будет предлагать правительству "жесткий карантин выходного дня".

"С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки", – сказал Степанов.

Отметим, до конца года в стране действует адаптивный карантин, согласно которым Украину поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Что предусматривает карантин выходного дня:

ограничение посещения торгово-развлекательных центров и фудкортов,

заведения питания смогут продавать еду только с собой,

развлекательные заведения и фитнес-центры закроют,

магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов.



Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Коронавирус в Киеве: очереди на тестирование

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 748 больных коронавирусом, зарегистрировали также 5 летальных случаев.

Больше всего новых инфицированных в Деснянском районе – 130, в Дарницком – 109 и 107 случаев в Оболонском районе. Из-за роста заболеваемости коронавирусом жители массово проходят тестирование. К примеру, возле одной из лабораторий образовались длинные очереди из желающих сделать тест.



В Киеве люди образовали очереди, чтобы сделать тест на коронавирус / Фото Obozrevatel

Вспышка в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сложная ситуация из-за стремительного роста больных коронавирусом. В городе постоянно приходится увеличивать количество коек в больницах. В городских больницах Ивано-Франковска сейчас госпитализированы 565 человек, больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Так, в Ивано-Франковске из-за значительного количества больных COVID-19 пришлось доставлять 120 коек в гинекологическом отделении роддома. Также по 60 мест добавили в детскую больницу и клинику медицинского университета. Сначала в городе заполняют медицинские учреждения, так как там есть квалифицированный персонал.



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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

С начала пандемии COVID-19 в мире заболел 50 586 631 человек. Выздоровели более 35 миллионов человек. К сожалению, 1 263 784 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 292 492;

Индия – 8 555 109;

Бразилия – 5 664 115;

Россия – 1 796 132;

Франция – 1 787 324.

Создали спрей, который делает невозможным заражение COVID-19

Ученые испытали назальный спрей, который может предотвращать заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Если спрей окажется эффективным на людях, он станет новым средством профилактики коронавирусной инфекции. Всего одна доза спрея в день снижала бы риск заражения. Его действующее вещество дешево в производстве и хорошо хранится.

Научную работу опубликовали на ресурсе для препринтов bioRxiv. Отмечается, что спрей содержит липопептид, который состоит из частицы холестерина.



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В России зафиксировали рекордное количество заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 798 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 9 ноября РФ сообщила об 1 796 132 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Всего с момента начала пандемии в России умерли 30 793 больных коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 335 141 человек.