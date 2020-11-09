Новости о коронавирусе 9 ноября: карантин выходного дня в Украине, очереди на тестирование
За прошлые сутки в Украине выявили 8 686 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общем в стране с начала эпидемии заболели 469 018 человек. Минздрав инициировал введение карантина выходного дня. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине 9 ноября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 8 687 человек, из них 350 детей и 321 медработник. В целом с начала пандемии COVID-19 обнаружили у более чем 469 тысяч украинцев. 209 143 пациентов выздоровели. К сожалению, 8 565 больных умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
Сколько больных COVID-19 в областях
- г. Киев – 44 920
- Винницкая область – 12 566
- Волынская область – 16 436
- Днепропетровская область – 17 965
- Донецкая область – 14 190
- Житомирская область – 18 970
- Закарпатская область – 17 192
- Запорожская область – 14 105
- Ивано-Франковская область – 24 494
- Киевская область – 20 410
- Кировоградская область – 3 142
- Луганская область – 4 539
- Львовская область – 33 754
- Николаевская область – 10 559
- Одесская область – 28 728
- Полтавская область – 12 204
- Ровненская область – 22 140;
- Сумская область – 14 863
- Тернопольская область – 22 216
- Харьковская область – 43 930
- Херсонская область – 5 558
- Хмельницкая область – 19 839
- Черкасская область – 10 723
- Черновицкая область – 25 411
- Черниговская область – 10 164
В Украине введут карантин выходного дня
Минздрав инициировал введение карантина выходного дня. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведомство будет предлагать правительству "жесткий карантин выходного дня".
"С 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки", – сказал Степанов.
Отметим, до конца года в стране действует адаптивный карантин, согласно которым Украину поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Что предусматривает карантин выходного дня:
- ограничение посещения торгово-развлекательных центров и фудкортов,
- заведения питания смогут продавать еду только с собой,
- развлекательные заведения и фитнес-центры закроют,
- магазины в ТРЦ будут работать, однако с соблюдением требований – 1 человек на 20 квадратов.
Адаптивный карантин в Украине: новые ограничения / Инфографика 24 канала
Коронавирус в Киеве: очереди на тестирование
За минувшие сутки в Киеве обнаружили 748 больных коронавирусом, зарегистрировали также 5 летальных случаев.
Больше всего новых инфицированных в Деснянском районе – 130, в Дарницком – 109 и 107 случаев в Оболонском районе. Из-за роста заболеваемости коронавирусом жители массово проходят тестирование. К примеру, возле одной из лабораторий образовались длинные очереди из желающих сделать тест.
В Киеве люди образовали очереди, чтобы сделать тест на коронавирус / Фото Obozrevatel
Вспышка в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске сложная ситуация из-за стремительного роста больных коронавирусом. В городе постоянно приходится увеличивать количество коек в больницах. В городских больницах Ивано-Франковска сейчас госпитализированы 565 человек, больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Так, в Ивано-Франковске из-за значительного количества больных COVID-19 пришлось доставлять 120 коек в гинекологическом отделении роддома. Также по 60 мест добавили в детскую больницу и клинику медицинского университета. Сначала в городе заполняют медицинские учреждения, так как там есть квалифицированный персонал.
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Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
С начала пандемии COVID-19 в мире заболел 50 586 631 человек. Выздоровели более 35 миллионов человек. К сожалению, 1 263 784 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 10 292 492;
- Индия – 8 555 109;
- Бразилия – 5 664 115;
- Россия – 1 796 132;
- Франция – 1 787 324.
Создали спрей, который делает невозможным заражение COVID-19
Ученые испытали назальный спрей, который может предотвращать заражение коронавирусом SARS-CoV-2. Если спрей окажется эффективным на людях, он станет новым средством профилактики коронавирусной инфекции. Всего одна доза спрея в день снижала бы риск заражения. Его действующее вещество дешево в производстве и хорошо хранится.
Научную работу опубликовали на ресурсе для препринтов bioRxiv. Отмечается, что спрей содержит липопептид, который состоит из частицы холестерина.
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В России зафиксировали рекордное количество заболевших
За минувшие сутки в России зарегистрировали 21 798 новых больных COVID-19. В целом, по состоянию на 9 ноября РФ сообщила об 1 796 132 пациентах с выявленным вирусом SARS-CoV-2. Всего с момента начала пандемии в России умерли 30 793 больных коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 335 141 человек.
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