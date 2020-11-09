За минулу добу в Україні виявили 8 686 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом в країні з початку епідемії захворіла 469 018 людей. МОЗ ініціював запровадження карантину вихідного дня. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 9 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 687 людей, з них 350 дітей та 321 медпрацівник. Загалом з початку пандемії COVID-19 виявили у понад 469 тисяч українців. 209 143 пацієнтів одужали. На жаль, 8 565 хворих померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Скільки хворих на COVID-19 в областях

м. Київ – 44 920

Вінницька область – 12 566

Волинська область – 16 436

Дніпропетровська область – 17 965

Донецька область – 14 190

Житомирська область – 18 970

Закарпатська область – 17 192

Запорізька область – 14 105

Івано-Франківська область – 24 494

Київська область – 20 410

Кіровоградська область – 3 142

Луганська область – 4 539

Львівська область – 33 754

Миколаївська область – 10 559

Одеська область – 28 728

Полтавська область – 12 204

Рівненська область – 22 140;

Сумська область – 14 863

Тернопільська область – 22 216

Харківська область – 43 930

Херсонська область – 5 558

Хмельницька область – 19 839

Черкаська область – 10 723

Чернівецька область – 25 411

Чернігівська область – 10 164

В Україні введуть карантин вихідного дня

МОЗ ініціював запровадження карантину вихідного дня. За словами міністра охорони здоров'я Максим Степанов, відомство пропонуватиме уряду "жорсткий карантин вихідного дня".

"З 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки", – сказав Степанов.

Зауважимо, до кінця року в країні діє адаптивний карантин, згідно з яким Україну поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Що передбачає карантин вихідного дня:

обмеження відвідування торговельно-розважальних центрів та фудкортів,

заклади харчування зможуть продавати їжу з собою,

розважальні заклади та фітнес-центри зачинять,

магазини у ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.



Адаптивний карантин в Україні: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у Києві: черги на тестування

За минулу добу в Києві виявили 748 хворих на коронавірус, зареєстрували також 5 летальних випадків.

Найбільше нових інфікованих в Деснянському районі – 130, у Дарницькому – 109 та 107 випадків в Оболонському районі. Через зростання захворюваності на коронавірус, жителі масово проходять тестування. До прикладу, біля однієї з лабораторій люди утворили довжелезні черги з охочих зробити тест.



У Києві люди утворили черги, що зробити тест на коронавірус / Фото Obozrevatel

Спалах в Івано-Франківську

В Івано-Франківську складна ситуація через стрімке зростання хворих на коронавірус. У місті постійно доводиться збільшувати кількість ліжок у лікарнях. У міських лікарнях Івано-Франківська наразі госпіталізовано 565 осіб, хворих на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Так, в Івано-Франківську через значну кількість хворих на COVID-19 довелося доставляти 120 ліжок у гінекологічному відділенні пологового будинку. Також по 60 місць додали в дитячу лікарню та клініку медичного університету. Спершу у місті заповнюють медичні заклади, адже там є кваліфікований персонал.



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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіла 50 586 631 особа. Одужали більш ніж 35 мільйони людей. На жаль, 1 263 784 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 292 492;

Індія – 8 555 109;

Бразилія – 5 664 115;

Росія – 1 796 132;

Франція – 1 787 324.

Створили спрей, який унеможливлює зараження COVID-19

Вчені випробували назальний спрей, який може запобігати зараженню коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо спрей виявиться ефективним на людях, він стане новим засобом профілактики коронавірусної інфекції. Всього одна доза спрею в день знижувала б ризик зараження. Його діюча речовина дешева у виробництві і добре зберігається.

Наукову роботу опублікували на ресурсі для препринтів bioRxiv. Зазначається, що спрей містить ліпопептид, який складається з частинки холестерину.



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У Росії зафіксували рекордну кількість хворих

За минулу добу в Росії зареєстрували 21 798 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 9 листопада РФ повідомила про 1 796 132 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 30 793 хворих на коронавірусну інфекцію, одужала 1 335 141 особа.