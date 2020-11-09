Новини про коронавірус 9 листопада: карантин вихідного дня в Україні, черги на тестування
За минулу добу в Україні виявили 8 686 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом в країні з початку епідемії захворіла 469 018 людей. МОЗ ініціював запровадження карантину вихідного дня. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 9 листопада
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 8 687 людей, з них 350 дітей та 321 медпрацівник. Загалом з початку пандемії COVID-19 виявили у понад 469 тисяч українців. 209 143 пацієнтів одужали. На жаль, 8 565 хворих померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
Скільки хворих на COVID-19 в областях
- м. Київ – 44 920
- Вінницька область – 12 566
- Волинська область – 16 436
- Дніпропетровська область – 17 965
- Донецька область – 14 190
- Житомирська область – 18 970
- Закарпатська область – 17 192
- Запорізька область – 14 105
- Івано-Франківська область – 24 494
- Київська область – 20 410
- Кіровоградська область – 3 142
- Луганська область – 4 539
- Львівська область – 33 754
- Миколаївська область – 10 559
- Одеська область – 28 728
- Полтавська область – 12 204
- Рівненська область – 22 140;
- Сумська область – 14 863
- Тернопільська область – 22 216
- Харківська область – 43 930
- Херсонська область – 5 558
- Хмельницька область – 19 839
- Черкаська область – 10 723
- Чернівецька область – 25 411
- Чернігівська область – 10 164
В Україні введуть карантин вихідного дня
МОЗ ініціював запровадження карантину вихідного дня. За словами міністра охорони здоров'я Максим Степанов, відомство пропонуватиме уряду "жорсткий карантин вихідного дня".
"З 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні будуть працювати виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки", – сказав Степанов.
Зауважимо, до кінця року в країні діє адаптивний карантин, згідно з яким Україну поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
Що передбачає карантин вихідного дня:
- обмеження відвідування торговельно-розважальних центрів та фудкортів,
- заклади харчування зможуть продавати їжу з собою,
- розважальні заклади та фітнес-центри зачинять,
- магазини у ТРЦ працюватимуть, проте з дотриманням вимог – 1 людина на 20 квадратів.
Адаптивний карантин в Україні: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус у Києві: черги на тестування
За минулу добу в Києві виявили 748 хворих на коронавірус, зареєстрували також 5 летальних випадків.
Найбільше нових інфікованих в Деснянському районі – 130, у Дарницькому – 109 та 107 випадків в Оболонському районі. Через зростання захворюваності на коронавірус, жителі масово проходять тестування. До прикладу, біля однієї з лабораторій люди утворили довжелезні черги з охочих зробити тест.
У Києві люди утворили черги, що зробити тест на коронавірус / Фото Obozrevatel
Спалах в Івано-Франківську
В Івано-Франківську складна ситуація через стрімке зростання хворих на коронавірус. У місті постійно доводиться збільшувати кількість ліжок у лікарнях. У міських лікарнях Івано-Франківська наразі госпіталізовано 565 осіб, хворих на коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Так, в Івано-Франківську через значну кількість хворих на COVID-19 довелося доставляти 120 ліжок у гінекологічному відділенні пологового будинку. Також по 60 місць додали в дитячу лікарню та клініку медичного університету. Спершу у місті заповнюють медичні заклади, адже там є кваліфікований персонал.
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіла 50 586 631 особа. Одужали більш ніж 35 мільйони людей. На жаль, 1 263 784 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 10 292 492;
- Індія – 8 555 109;
- Бразилія – 5 664 115;
- Росія – 1 796 132;
- Франція – 1 787 324.
Створили спрей, який унеможливлює зараження COVID-19
Вчені випробували назальний спрей, який може запобігати зараженню коронавірусом SARS-CoV-2. Якщо спрей виявиться ефективним на людях, він стане новим засобом профілактики коронавірусної інфекції. Всього одна доза спрею в день знижувала б ризик зараження. Його діюча речовина дешева у виробництві і добре зберігається.
Наукову роботу опублікували на ресурсі для препринтів bioRxiv. Зазначається, що спрей містить ліпопептид, який складається з частинки холестерину.
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У Росії зафіксували рекордну кількість хворих
За минулу добу в Росії зареєстрували 21 798 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 9 листопада РФ повідомила про 1 796 132 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 30 793 хворих на коронавірусну інфекцію, одужала 1 335 141 особа.
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