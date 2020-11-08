Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 8 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії захворіла 460 331 людина. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

На жаль, 138 людей за минулу добу померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 8 450 осіб. З позитивних новин – за минулу добу одужало 637 осіб, загалом – 206 866 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 44172 випадки;

Вінницька область – 12 420 випадків;

Волинська область – 16 105 випадків;

Дніпропетровська область – 17 748 випадків;

Донецька область – 13 907 випадків;

Житомирська область – 18 334 випадки;

Закарпатська область – 16 932 випадки;

Запорізька область – 13 422 випадки;

Івано-Франківська область – 24 066 випадків;

Київська область – 19 820 випадків;

Кіровоградська область – 3 092 випадки;

Луганська область – 4 450 випадків;

Львівська область – 33 283 випадки;

Миколаївська область – 10 240 випадків;

Одеська область – 28 265 випадків;

Полтавська область – 11 944 випадки;

Рівненська область – 21 770 випадків;

Сумська область – 14 486 випадків;

Тернопільська область – 22 040 випадків;

Харківська область – 43 213 випадків;

Херсонська область – 5 441 випадок;

Хмельницька область – 19 493 випадки;

Черкаська область – 10 618 випадків;

Чернівецька область – 25 016 випадків;

Чернігівська область – 10 054 випадки.

Cкільки пацієнтів померло в Україні

Львівська область – 976 (+8)

Київ – 867 (+15)

Харківська область – 580 (+10)

Дніпропетровська область – 513 (+28)

Чернівецька область – 499 (+4)

Івано-Франківська область – 472 (+5)

Київська область – 464 (+3)

Одеська область – 420 (+8)

Закарпатська область – 419 (+6)

Хмельницька область – 337 (+9)

Волинська область – 310 (+2)

Житомирська область – 301 (+2)

Тернопільська область – 291 (+4)

Рівненська область – 283 (+1)

Полтавська область – 230 (+3)

Сумська область – 224

Вінницька область – 219 (+1)

Миколаївська область – 199 (+8)

Донецька область – 177

Запорізька область – 139 (+11)

Черкаська область – 121 (+4)

Херсонська область – 110 (+3)

Луганська область – 107 (+3)

Кіровоградська область – 103

Чернігівська область – 89

У Львові завідувач відділення інфекційної лікарні помер від коронавірусу

У неділю, 8 листопада, помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про смерть завідувача відділення Львівської обласної інфекційної лікарні повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко-Тімко.

"Коронавірус забрав життя ще однієї Людини. Це лікар, завідувач гепатитним відділенням Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Мартинюк Ігор Іванович. Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", – написала Наталія Іванченко-Тімко.

За перебування без маски на вулиці не штрафуватимуть

Відповідно до нового закону, що прийняла Рада, українців не штрафуватимуть за перебування без маски на вулиці. Крім того, штрафи не накладатимуть на неповнолітніх.

Застосування штрафу буде швидким. Його накладатимуть правоохоронці одразу після того, як побачать людину без маски у громадському місці або у транспорті. Про це розповів міністр Денис Малюська у відеозверненні. Раніше розмір штрафів за порушення будь-яких правил карантину сягав від 17 до 34 тисяч гривень. За словами Малюськи, це було несправедливим, адже мало хто може стільки заплатити. Крім того, штраф могли стягнути тільки через суд.

Нагадаємо, 6 листопада Рада прийняла закон про штрафи за не носіння маски у громадських приміщеннях та транспорті. Розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.

У Криму зафіксовано 168 випадків за добу

На окупованому півострові за минулу добу виявили 168 нових хворих на коронавірус. 34 випадки проходять із безсимптомним перебігом.

Наголосимо, що правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус.

"Із загальної кількості захворілих 101 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 1 випадок завезено з-за кордону", – заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Всього з початку пандемії в Криму зареєстровано 10 868 випадків зараження коронавірусом. За весь період одужали 6452 людини.

Коронавірус у ЗСУ

За добу 7 листопада у лавах ЗСУ діагностували 155 нових випадків коронавірусу. Наразі хворіють 2 230 військових. На жаль, 19 інфікованих померли. Загалом за час епідемії одужали 4 627 осіб.



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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

За минулу добу зареєстрували близько 284 тисячі нових хворих на коронавірус. Загалом виявили 50 377 799 випадків інфікування. Раніше у ВООЗ відзначили, що найгірша ситуація у Європі.

Від початку пандемії COVID-19 у світі одужали більш ніж 35 мільйонів людей. На жаль, 1 258 066 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 186 081;

Індія – 8 507 754;

Бразилія – 5 653 561;

Росія – 1 774 334;

Франція – 1 748 705.

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У Франції кількість смертей від COVID-19 перевищила 40 тисяч

У Франції з початку епідемії зафіксовано 40 220 летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Загалом з початку пандемії коронавірусу у Франції зафіксовано 1 709 773 випадків інфікування. 40 220 людей померли. 133 419 осіб одужали.