Новини про коронавірус 7 листопада: понад 10 тисяч нових хворих в Україні, COVID-19 у норок
За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих COVID-19 з початку епідемії – 10 746. Заражених коронавірусом норок виявили ще у п'яти країнах. Для виписки з лікарні в Україні негативний тест на COVID-19 необов’язковий. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 листопада.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
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За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший приріст хворих українців з початку пандемії. За останню добу госпіталізовано 1 470 осіб.
На жаль, у МОЗ повідомили про ще 187 смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8 312. З початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 204 229 осіб.
За минулу добу здійснено тестувань за добу – 82 327 (методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).
Статистика поширення COVID-19 в областях
- м. Київ – 43 229 випадків;
- Вінницька область – 12 216 випадків;
- Волинська область – 15 795 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
- Донецька область – 13 546 випадків;
- Житомирська область – 17 791 випадок;
- Закарпатська область – 16 670 випадків;
- Запорізька область – 12 734 випадки;
- Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
- Київська область – 19 274 випадки;
- Кіровоградська область – 3 018 випадків;
- Луганська область – 4 345 випадків;
- Львівська область – 32 982 випадки;
- Миколаївська область – 9 949 випадків;
- Одеська область – 27 894 випадки;
- Полтавська область – 11 699 випадків;
- Рівненська область – 21 403 випадки;
- Сумська область – 14 103 випадки;
- Тернопільська область – 21 907 випадків;
- Харківська область – 42 139 випадків;
- Херсонська область – 5 249 випадків;
- Хмельницька область – 19 017 випадків;
- Черкаська область – 10 461 випадок;
- Чернівецька область – 24 559 випадків;
- Чернігівська область – 9 947 випадків.
Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов’язковий
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що рішення про виписку пацієнта з коронавірусом приймає лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а негативний тест є необов'язковим.
"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати на негативний ПЛР-тест", – сказав міністр Максим Степанов.
Він зазначив, що люди з підтвердженим коронавірусом перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування.
"Якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів незалежно від результату ПЛР-тесту", – зазначив Максим Степанов.
Коронавірус у ЗСУ
Станом на 7 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіють 2 134 особи. За останню добу, 6 листопада, підтвердили 216 нових випадків COVID-19. Загалом за час епідемії одужали 4 568 осіб, Щоправда, є і погані новини – 19 військових і працівників ЗСУ померли.
На Черкащині пацієнти з COVID-19 приховують симптоми, аби до них приїхала швидка
Через недобросовісних пацієнтів на Черкащині масово хворіють працівники швидкої. Під час викликів дехто не зізнається у симптомах коронавірусу та наражає медиків на небезпеку. Диспетчери швидкої запитують у тих, хто телефонує, чи не лежали вони останнім часом в лікарні та чи не контактували з інфекційними хворими. Досить часто люди відповідають, що "ні, такого не було".
До прикладу, після одного з таких дзвінків до уманчанки виїхала бригада швидкої допомоги. Але вже на місці виявилося, що у пацієнтки підтверджений діагноз COVID-19. Втім жінка кликала медиків через біль у животі, а не вірус.
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Більш ніж півмільйона за день: у світі рекорд інфікованих
За минулу добу по усьому у світові зареєстрували 307 849 нових хворих на коронавірус. Загалом виявлено 49 431 449 випадків інфікування.
У ВООЗ відзначили, що найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі більш ніж 32 мільйони людей одужали. На жаль, 1 244 614 хворих померли.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 9 740 112;
- Індія – 8 462 080;
- Бразилія – 5 631 181;
- Росія – 1 740 172;
- Франція – 1 709 716.
Ще в кількох країнах виявили випадки зараження норок коронавірусом
Заражених мутованим COVID-19 норок виявили ще у 5 країнах. Крім того, інфікування коронавірусом зафіксували також серед інших тварин.
Де зафіксували інфікованих тварин
- У Данії,
- Нідерландах,
- Іспанії,
- Швеції,
- Італії,
- США.
Крім норок, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще й серед собак, домашніх котів, левів і тигрів. За інформацією ВООЗ, інфікування відбувається через людей. Однак при поширенні вірусу між людиною і тваринами "можлива його генетична модифікація".
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