За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих COVID-19 з початку епідемії – 10 746. Заражених коронавірусом норок виявили ще у п'яти країнах. Для виписки з лікарні в Україні негативний тест на COVID-19 необов’язковий. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

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За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найбільший приріст хворих українців з початку пандемії. За останню добу госпіталізовано 1 470 осіб.

На жаль, у МОЗ повідомили про ще 187 смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8 312. З початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 204 229 осіб.

За минулу добу здійснено тестувань за добу – 82 327 (методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).

Статистика поширення COVID-19 в областях

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.

Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов’язковий

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що рішення про виписку пацієнта з коронавірусом приймає лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а негативний тест є необов'язковим.

"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати на негативний ПЛР-тест", – сказав міністр Максим Степанов.

Він зазначив, що люди з підтвердженим коронавірусом перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування.

"Якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів незалежно від результату ПЛР-тесту", – зазначив Максим Степанов.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 7 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіють 2 134 особи. За останню добу, 6 листопада, підтвердили 216 нових випадків COVID-19. Загалом за час епідемії одужали 4 568 осіб, Щоправда, є і погані новини – 19 військових і працівників ЗСУ померли.

На Черкащині пацієнти з COVID-19 приховують симптоми, аби до них приїхала швидка

Через недобросовісних пацієнтів на Черкащині масово хворіють працівники швидкої. Під час викликів дехто не зізнається у симптомах коронавірусу та наражає медиків на небезпеку. Диспетчери швидкої запитують у тих, хто телефонує, чи не лежали вони останнім часом в лікарні та чи не контактували з інфекційними хворими. Досить часто люди відповідають, що "ні, такого не було".

До прикладу, після одного з таких дзвінків до уманчанки виїхала бригада швидкої допомоги. Але вже на місці виявилося, що у пацієнтки підтверджений діагноз COVID-19. Втім жінка кликала медиків через біль у животі, а не вірус.



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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Більш ніж півмільйона за день: у світі рекорд інфікованих

За минулу добу по усьому у світові зареєстрували 307 849 нових хворих на коронавірус. Загалом виявлено 49 431 449 випадків інфікування.

У ВООЗ відзначили, що найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії COVID-19 у світі більш ніж 32 мільйони людей одужали. На жаль, 1 244 614 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 740 112;

Індія – 8 462 080;

Бразилія – 5 631 181;

Росія – 1 740 172;

Франція – 1 709 716.

Ще в кількох країнах виявили випадки зараження норок коронавірусом

Заражених мутованим COVID-19 норок виявили ще у 5 країнах. Крім того, інфікування коронавірусом зафіксували також серед інших тварин.

Де зафіксували інфікованих тварин

У Данії,

Нідерландах,

Іспанії,

Швеції,

Італії,

США.

Крім норок, випадки зараження коронавірусом зафіксували ще й серед собак, домашніх котів, левів і тигрів. За інформацією ВООЗ, інфікування відбувається через людей. Однак при поширенні вірусу між людиною і тваринами "можлива його генетична модифікація".