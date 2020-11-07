За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала эпидемии – 10 746. Зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах. Для выписки из больницы в Украине отрицательный тест на COVID-19 необязателен. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это наибольшой прирост больных украинцев с начала пандемии. За последние сутки госпитализированы 1 470 человек.

К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 187 смертях от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 8 312. С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 204 229 человек.

За прошедшие сутки проведено 82 327 тестирований (методом ПЦР – 51 258, методом ИФА – 31 069).

Статистика распространения COVID-19 в областях

г. Киев – 43 229 случаев;

Винницкая область – 12 216 случаев;

Волынская область – 15 795 случаев;

Днепропетровская область – 17 446 случаев;

Донецкая область – 13 546 случаев;

Житомирская область – 17 791 случай;

Закарпатская область – 16 670 случаев;

Запорожская область – 12 734 случая;

Ивано-Франковская область – 23 561 случай;

Киевская область – 19 274 случая;

Кировоградская область – 3 018 случаев;

Луганская область – 4 345 случаев;

Львовская область – 32 982 случая;

Николаевская область – 9 949 случаев;

Одесская область – 27 894 случая;

Полтавская область – 11 699 случаев;

Ровненская область – 21 403 случая;

Сумская область – 14 103 случая;

Тернопольская область – 21 907 случаев;

Харьковская область – 42 139 случаев;

Херсонская область – 5 249 случаев;

Хмельницкая область – 19 017 случаев;

Черкасская область – 10 461 случай;

Черновицкая область – 24 559 случаев;

Черниговская область – 9 947 случаев.

Для выписки из больницы отрицательный тест на COVID-19 необязателен

В Министерстве здравоохранения сообщили, что решение о выписке пациента с коронавирусом принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а отрицательный тест является необязательным.

"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать отрицательный ПЦР-тест", – сказал министр Максим Степанов.

Он отметил, что люди с подтвержденным коронавирусом перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.

"Если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов независимо от результата ПЦР-теста", – отметил Максим Степанов.

Коронавирус в ВСУ

По состоянию на 7 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 134 человека. За последние сутки, 6 ноября, подтвердили 216 новых случаев COVID-19. В целом за время эпидемии выздоровели 4 568 человек, Правда, есть и плохие новости – 19 военных и работников ВСУ умерли.

В Черкасской области пациенты с COVID-19 скрывают симптомы, чтобы к ним приехала скорая

Из-за недобросовестных пациентов на Черкасщине массово болеют работники скорой. Во время вызовов некоторые не признаются в симптомах коронавируса и подвергают медиков опасности. Диспетчеры скорой спрашивают у звонящих, не лежали ли они в последнее время в больнице и не контактировали ли с инфекционными больными. Довольно часто люди отвечают, что "нет, такого не было".

К примеру, после одного из таких звонков к уманчанке выехала бригада скорой помощи. Но уже на месте оказалось, что у пациентки подтвержден диагноз COVID-19. Впрочем, женщина звала медиков из-за боли в животе, а не из-за вируса.



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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Свыше полумиллиона за день: в мире рекорд инфицированных

За минувшие сутки по всем у миру зарегистрировали 307 849 новых больных коронавирусом. В целом выявлено 49 431 449 случаев инфицирования.

В ВОЗ отметили, что наихудшая ситуация – в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире более чем 32 миллиона людей выздоровели. К сожалению, 1 244 614 больных умерли.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 740 112;

Индия – 8 462 080;

Бразилия – 5 631 181;

Россия – 1 740 172;

Франция – 1 709 716.

Еще в нескольких странах обнаружили случаи заражения норок коронавирусом

Зараженных мутировавшим COVID-19 норок обнаружили еще в 5 странах. Кроме того, инфицирование коронавирусом зафиксировали также среди других животных.

Где зафиксировали инфицированных животных

Дания,

Нидерланды,

Испания,

Швеция,

Италия,

США.

Кроме норок, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще и среди собак, домашних котов, львов и тигров. По информации ВОЗ, инфицирование происходит через людей. Однако при распространении вируса между человеком и животными "возможна его генетическая модификация".