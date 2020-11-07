Новости о коронавирусе 7 ноября: больше 10 тысяч новых больных в Украине, COVID-19 у норок
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала эпидемии – 10 746. Зараженных коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах. Для выписки из больницы в Украине отрицательный тест на COVID-19 необязателен. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 7 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Читайте также Новости о коронавирусе 6 ноября: в Украине рекордное количество умерших, в мире – инфицированных
За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это наибольшой прирост больных украинцев с начала пандемии. За последние сутки госпитализированы 1 470 человек.
К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 187 смертях от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 8 312. С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 204 229 человек.
За прошедшие сутки проведено 82 327 тестирований (методом ПЦР – 51 258, методом ИФА – 31 069).
Статистика распространения COVID-19 в областях
- г. Киев – 43 229 случаев;
- Винницкая область – 12 216 случаев;
- Волынская область – 15 795 случаев;
- Днепропетровская область – 17 446 случаев;
- Донецкая область – 13 546 случаев;
- Житомирская область – 17 791 случай;
- Закарпатская область – 16 670 случаев;
- Запорожская область – 12 734 случая;
- Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
- Киевская область – 19 274 случая;
- Кировоградская область – 3 018 случаев;
- Луганская область – 4 345 случаев;
- Львовская область – 32 982 случая;
- Николаевская область – 9 949 случаев;
- Одесская область – 27 894 случая;
- Полтавская область – 11 699 случаев;
- Ровненская область – 21 403 случая;
- Сумская область – 14 103 случая;
- Тернопольская область – 21 907 случаев;
- Харьковская область – 42 139 случаев;
- Херсонская область – 5 249 случаев;
- Хмельницкая область – 19 017 случаев;
- Черкасская область – 10 461 случай;
- Черновицкая область – 24 559 случаев;
- Черниговская область – 9 947 случаев.
Для выписки из больницы отрицательный тест на COVID-19 необязателен
В Министерстве здравоохранения сообщили, что решение о выписке пациента с коронавирусом принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а отрицательный тест является необязательным.
"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать отрицательный ПЦР-тест", – сказал министр Максим Степанов.
Он отметил, что люди с подтвержденным коронавирусом перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения.
"Если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов независимо от результата ПЦР-теста", – отметил Максим Степанов.
Коронавирус в ВСУ
По состоянию на 7 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 134 человека. За последние сутки, 6 ноября, подтвердили 216 новых случаев COVID-19. В целом за время эпидемии выздоровели 4 568 человек, Правда, есть и плохие новости – 19 военных и работников ВСУ умерли.
В Черкасской области пациенты с COVID-19 скрывают симптомы, чтобы к ним приехала скорая
Из-за недобросовестных пациентов на Черкасщине массово болеют работники скорой. Во время вызовов некоторые не признаются в симптомах коронавируса и подвергают медиков опасности. Диспетчеры скорой спрашивают у звонящих, не лежали ли они в последнее время в больнице и не контактировали ли с инфекционными больными. Довольно часто люди отвечают, что "нет, такого не было".
К примеру, после одного из таких звонков к уманчанке выехала бригада скорой помощи. Но уже на месте оказалось, что у пациентки подтвержден диагноз COVID-19. Впрочем, женщина звала медиков из-за боли в животе, а не из-за вируса.
Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канал
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Свыше полумиллиона за день: в мире рекорд инфицированных
За минувшие сутки по всем у миру зарегистрировали 307 849 новых больных коронавирусом. В целом выявлено 49 431 449 случаев инфицирования.
В ВОЗ отметили, что наихудшая ситуация – в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Согласно данным СНБО, с начала пандемии COVID-19 в мире более чем 32 миллиона людей выздоровели. К сожалению, 1 244 614 больных умерли.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 9 740 112;
- Индия – 8 462 080;
- Бразилия – 5 631 181;
- Россия – 1 740 172;
- Франция – 1 709 716.
Еще в нескольких странах обнаружили случаи заражения норок коронавирусом
Зараженных мутировавшим COVID-19 норок обнаружили еще в 5 странах. Кроме того, инфицирование коронавирусом зафиксировали также среди других животных.
Где зафиксировали инфицированных животных
- Дания,
- Нидерланды,
- Испания,
- Швеция,
- Италия,
- США.
Кроме норок, случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще и среди собак, домашних котов, львов и тигров. По информации ВОЗ, инфицирование происходит через людей. Однако при распространении вируса между человеком и животными "возможна его генетическая модификация".
Поделиться новостью