Из-за недобросовестных пациентов на Черкасщине массово болеют работники скорой. Во время вызовов некоторые не признаются в симптомах коронавируса и подвергают медиков опасности.

Диспетчеры скорой спрашивают у звонящих, не лежали ли они в последнее время в больнице и не контактировали ли с инфекционными больными. Довольно часто люди отвечают, что "нет, такого не было". Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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После одного из таких звонков к уманчанке выехала бригада скорой помощи. Но уже на месте оказалось, что у пациентки подтвержден диагноз COVID-19. Впрочем, женщина звала медиков из-за боли в животе, а не из-за вируса.

По словам диспетчера Валентины Тищенко, пациенты хитрят, когда общаются со скорой. "Мы это понимаем, потому что они хотят, чтобы только выехала бригада скорой помощи", – отметила она.

Некоторые пациенты проявляют агрессию к медикам

Поведение некоторых больных во время приезда медиков является довольно странным. Люди часто не хотят надевать маски, ведут себя грубо и проявляют агрессию к работникам скорой.

Например, фельдшера Людмилу Касьян инфицированный коронавирусом пациент со своим братом заблокировали в квартире. Они не слышали объяснений медика, требовали только госпитализации. В частности, перекрыли дорогу и не выпускали из помещения.

Начали говорить, чтобы занижали ваши показатели, чтобы транспортировали. Я отказалась, брат начал стучать кулаками в стену. Мне пришлось нажать кнопку SOS,

– вспомнила она.

Из-за безответственности пациентов уже каждая вторая бригада была на самоизоляции. Из 1300 работников скорой – 130 переболели COVID-19. Некоторые даже по два раза.

Чтобы защититься, медики должны знать всю правду о пациенте.

Некоторые из пациентов преувеличивают симптоматику

Есть и такие пациенты, кто, наоборот, преувеличивает свои симптомы. Тогда врачи тратят время только чтобы констатировать насморк или температуру.

"Это отнимает время, а другие пациенты именно сейчас ждут, потому что я должна проводить какой-то разговор", – рассказала фельдшер Елена Гладкая.

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Медики объясняют, что пациент с коронавирусом должен обращаться прежде всего к семейному врачу. Но из-за того, что не все медики добросовестны и выезжают на вызов, люди в панике вызывают скорую.

Все патологии, связанные с температурами, с COVID-19, это семейная медицина. Температура 37,4 – это не скорая. Вы перегружаете нашу работу этими вызовами,

– отметил директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Поэтому медики в очередной раз просят не нагружать службу скорой помощи не экстренными вызовами. А также нужно всегда говорить правду диспетчерам, чтобы не подвергать работников скорой опасности.