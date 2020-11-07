Через недобросовісних пацієнтів на Черкащині масово хворіють працівники швидкої. Під час викликів дехто не зізнається у симптомах коронавірусу та наражає медиків на небезпеку.

Диспетчери швидкої запитують у тих, хто телефонує, чи не лежали вони останнім часом в лікарні та чи не контактували з інфекційними хворими. Досить часто люди відповідають, що "ні, такого не було". Детальніше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Після одного з таких дзвінків до уманчанки виїхала бригада швидкої допомоги. Але вже на місці виявилося, що у пацієнтки підтверджений діагноз COVID-19. Втім жінка кликала медиків через біль у животі, а не вірус.

За словами диспетчерки Валентини Тищенко, пацієнти хитрують, коли спілкуються зі швидкою. "Ми це розуміємо, тому що вони хочуть, щоб лише виїхала бригада швидкої допомоги", – зауважила вона.

Деякі пацієнти проявляють агресію до медиків

Поведінка деяких хворих під час приїзду медиків є досить дивною. Люди часто не хочуть одягати маски, поводять грубо та виявляють агресію до працівників швидкої.

Наприклад, фельдшерку Людмилу Касьян інфікований коронавірусом пацієнт зі своїм братом заблокували у квартирі. Вони не чули пояснень медика, вимагали тільки госпіталізації. Зокрема, перекрили дорогу і не випускали з приміщення.

Почали говорити, щоб занижували ваші показники, щоб транспортували. Я відмовилась, брат почав стукати кулаками у стіну. Мені довелося натиснуть кнопку SOS,

– пригадала вона.

Через безвідповідальність пацієнтів уже кожна друга бригада була на самоізоляції. З 1300 працівників швидкої – 130 перехворіли на COVID-19. Дехто навіть по два рази.

Щоб захиститися, медики мають знати всю правду про пацієнта.

Дехто з пацієнтів перебільшує симптоматику

Є й такі пацієнти, хто, навпаки, перебільшує свої симптоми. Тоді лікарі витрачають час лише, щоб констатувати нежить чи температуру.

"Це забирає час, а інші пацієнти саме зараз очікують, тому що я маю проводити якусь розмову", – розповіла фельдшерка Олена Гладка.

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Медики пояснюють, що пацієнт з коронавірусом має звертатися найперше до сімейного лікаря. Але через те, що не всі медики добросовісні та виїжджають на виклик, люди в паніці викликають швидку.

Всі патології, пов'язані з температурами, з COVID-19, це сімейна медицина. Температура 37,4 – це не швидка. Ви перевантажуєте нашу роботу цими викликами,

– наголосив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

Відтак медики вкотре просять не навантажувати службу швидкої допомоги не екстреними викликами. А також потрібно завжди говорити правду диспетчерам, аби не наражати працівників швидкої на небезпеку.