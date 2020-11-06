У МОЗ заявили, що 80% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби через коронавірус і не потребують госпіталізації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо у госпіталізації нема потреби – проходити лікування в домашніх умовах набагато безпечніше. Про це він розповів під час брифінгу 6 листопада, пише 24 канал.

Читайте також В Україні за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19

По-перше, будь-яка госпіталізація повинна проходити виключно за показниками. Це, в тому числі і безпеку здоров'я. Будь-яка лікарня має так звану внутрішньолікарняну інфекцію. Якщо у вас немає показань до госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома,

– сказав глава МОЗ.

Степанов зауважив, що лікарня – це не санаторій. Госпіталізація повинна проходити виключно за показниками і за встановленим діагнозом лікарем.

Показники для госпіталізації людини з коронавірусом: