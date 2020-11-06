Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: объяснение Степанова
В Минздраве заявили, что 80% пациентов имеют легкое течение болезни, вызванной коронавирусом, и не нуждаются в госпитализации.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 6 ноября, пишет 24 канал. Он добавил, что если в госпитализации нет необходимости – проходить лечение в домашних условиях гораздо безопаснее.
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Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показаниям. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома,
– сказал глава Минздрава.
Степанов заметил, что больница – это не санаторий. Госпитализация должна проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом.
Показатели для госпитализации человека с коронавирусом:
- Частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений;
- Сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92;
- Нарушение сознания;
- Пациенты со средним течением заболевания и с сопутствующими заболеваниями.
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