В Минздраве заявили, что 80% пациентов имеют легкое течение болезни, вызванной коронавирусом, и не нуждаются в госпитализации.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 6 ноября, пишет 24 канал. Он добавил, что если в госпитализации нет необходимости – проходить лечение в домашних условиях гораздо безопаснее.

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Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показаниям. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома,

– сказал глава Минздрава.

Степанов заметил, что больница – это не санаторий. Госпитализация должна проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом.

Показатели для госпитализации человека с коронавирусом: