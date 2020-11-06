В Украине за сутки умерло рекордное количество больных COVID-19
В Украине за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 201 пациент.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 6 ноября, пишет 24 канал.
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Больше всего летальных случаев зафиксировано во Львовской области – 954. За минувшие сутки больше всего умерло пациентов в Днепропетровской (+23) и Хмельницкой (+30) областях.
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 440 188 человек. 8 125 из них умерли от осложнений, 195 544 – выздоровели.
Сколько человек умерло в регионах
- Львовская область – 954 (+15)
- Киев – 841 (+14)
- Харьковская область – 561 (+10)
- Черновицкая область – 491 (+6)
- Ивано-Франковская область – 462 (+5)
- Днепропетровская область – 462 (+23)
- Киевская область – 454 (+10)
- Закарпатская область – 409 (+12)
- Одесская область – 408 (+6)
- Волынская область – 303 (+10)
- Житомирская область – 295 (+5)
- Тернопольская область – 286 (+4)
- Хмельницкая область – 281 (+30)
- Ровненская область – 276 (+6)
- Полтавская область – 220 (+6)
- Сумская область – 218 (+7)
- Винницкая область – 212 (+8)
- Николаевская область – 185 (+1)
- Донецкая область – 169 (+7)
- Запорожская область – 128
- Черкасская область – 114 (+4)
- Херсонская область – 107 (+6)
- Луганская область – 101 (+2)
- Кировоградская область – 99 (+3)
- Черниговская область – 89 (+1)
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