В Украине за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 201 пациент.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга 6 ноября, пишет 24 канал.

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Больше всего летальных случаев зафиксировано во Львовской области – 954. За минувшие сутки больше всего умерло пациентов в Днепропетровской (+23) и Хмельницкой (+30) областях.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболело 440 188 человек. 8 125 из них умерли от осложнений, 195 544 – выздоровели.

Сколько человек умерло в регионах