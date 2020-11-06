По состоянию на 6 ноября в Украине коронавирус подтвердили еще у 9 721 человека, всего с начала эпидемии заболело 440 188 человек.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.

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Из количества новых зараженных за сутки – 304 ребенка, 468 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1 517 человек.

К сожалению, за минувшие сутки зафиксировали 201 летальный случай. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 8 125 человек.

Еще 10 762 лица выздоровели от COVID-19, всего 195 544. Осуществлено тестирований за сутки – 80 082 (методом ПЦР – 50 506, методом ИФА – 29 576).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах

г. Киев – 42 375 случаев;

Винницкая область – 11 923 случая;

Волынская область – 15 313 случаев;

Днепропетровская область – 17 014 случаев;

Донецкая область – 13 128 случаев;

Житомирская область – 17 189 случаев;

Закарпатская область – 16 268 случаев;

Запорожская область – 12 196 случаев;

Ивано-Франковская область – 23 032 случая;

Киевская область – 18 763 случая;

Кировоградская область – 2 891 случай;

Луганская область – 4 214 случаев;

Львовская область – 32 425 случаев;

Николаевская область – 9 605 случаев;

Одесская область – 27 392 случая;

Полтавская область – 11 337 случаев;

Ровненская область – 21 026 случаев;

Сумская область – 13 635 случаев;

Тернопольская область – 21 708 случаев;

Харьковская область – 41 131 случай;

Херсонская область – 5 027 случаев;

Хмельницкая область – 18 438 случаев;

Черкасская область – 10 292 случая;

Черновицкая область – 24 079 случаев;

Черниговская область – 9 787 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.