В Украине обнаружили 9 721 новый случай заражения COVID-19
По состоянию на 6 ноября в Украине коронавирус подтвердили еще у 9 721 человека, всего с начала эпидемии заболело 440 188 человек.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Фейсбуке.
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Из количества новых зараженных за сутки – 304 ребенка, 468 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 1 517 человек.
К сожалению, за минувшие сутки зафиксировали 201 летальный случай. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 8 125 человек.
Еще 10 762 лица выздоровели от COVID-19, всего 195 544. Осуществлено тестирований за сутки – 80 082 (методом ПЦР – 50 506, методом ИФА – 29 576).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 002), Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах
- г. Киев – 42 375 случаев;
- Винницкая область – 11 923 случая;
- Волынская область – 15 313 случаев;
- Днепропетровская область – 17 014 случаев;
- Донецкая область – 13 128 случаев;
- Житомирская область – 17 189 случаев;
- Закарпатская область – 16 268 случаев;
- Запорожская область – 12 196 случаев;
- Ивано-Франковская область – 23 032 случая;
- Киевская область – 18 763 случая;
- Кировоградская область – 2 891 случай;
- Луганская область – 4 214 случаев;
- Львовская область – 32 425 случаев;
- Николаевская область – 9 605 случаев;
- Одесская область – 27 392 случая;
- Полтавская область – 11 337 случаев;
- Ровненская область – 21 026 случаев;
- Сумская область – 13 635 случаев;
- Тернопольская область – 21 708 случаев;
- Харьковская область – 41 131 случай;
- Херсонская область – 5 027 случаев;
- Хмельницкая область – 18 438 случаев;
- Черкасская область – 10 292 случая;
- Черновицкая область – 24 079 случаев;
- Черниговская область – 9 787 случаев.
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