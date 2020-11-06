Станом на 6 листопада в Україні коронавірус підтвердили ще у 9 721 людини, загалом з початку епідемії захворіло 440 188 осіб.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Із кількості нових заражених за добу – 304 дітей, 468 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано 1 517 людей.

На жаль, за минулу добу зафіксували 201 летальний випадок. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 8 125 людей.

Ще 10 762 особи одужали від COVID-19, загалом 195 544. Здійснено тестувань за добу – 80 082 (методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах

м. Київ – 42 375 випадків;

Вінницька область – 11 923 випадки;

Волинська область – 15 313 випадків;

Дніпропетровська область – 17 014 випадків;

Донецька область – 13 128 випадків;

Житомирська область – 17 189 випадків;

Закарпатська область – 16 268 випадків;

Запорізька область – 12 196 випадків;

Івано-Франківська область – 23 032 випадки;

Київська область – 18 763 випадки;

Кіровоградська область – 2 891 випадок;

Луганська область – 4 214 випадків;

Львівська область – 32 425 випадків;

Миколаївська область – 9 605 випадків;

Одеська область – 27 392 випадки;

Полтавська область – 11 337 випадків;

Рівненська область – 21 026 випадків;

Сумська область – 13 635 випадків;

Тернопільська область – 21 708 випадків;

Харківська область – 41 131 випадок;

Херсонська область – 5 027 випадків;

Хмельницька область – 18 438 випадків;

Черкаська область – 10 292 випадки;

Чернівецька область – 24 079 випадків;

Чернігівська область – 9 787 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.