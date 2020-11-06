В Україні виявили 9 721 новий випадок зараження COVID-19
Станом на 6 листопада в Україні коронавірус підтвердили ще у 9 721 людини, загалом з початку епідемії захворіло 440 188 осіб.
Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Із кількості нових заражених за добу – 304 дітей, 468 медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано 1 517 людей.
На жаль, за минулу добу зафіксували 201 летальний випадок. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 8 125 людей.
Ще 10 762 особи одужали від COVID-19, загалом 195 544. Здійснено тестувань за добу – 80 082 (методом ПЛР – 50 506, методом ІФА – 29 576).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах
- м. Київ – 42 375 випадків;
- Вінницька область – 11 923 випадки;
- Волинська область – 15 313 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 014 випадків;
- Донецька область – 13 128 випадків;
- Житомирська область – 17 189 випадків;
- Закарпатська область – 16 268 випадків;
- Запорізька область – 12 196 випадків;
- Івано-Франківська область – 23 032 випадки;
- Київська область – 18 763 випадки;
- Кіровоградська область – 2 891 випадок;
- Луганська область – 4 214 випадків;
- Львівська область – 32 425 випадків;
- Миколаївська область – 9 605 випадків;
- Одеська область – 27 392 випадки;
- Полтавська область – 11 337 випадків;
- Рівненська область – 21 026 випадків;
- Сумська область – 13 635 випадків;
- Тернопільська область – 21 708 випадків;
- Харківська область – 41 131 випадок;
- Херсонська область – 5 027 випадків;
- Хмельницька область – 18 438 випадків;
- Черкаська область – 10 292 випадки;
- Чернівецька область – 24 079 випадків;
- Чернігівська область – 9 787 випадків.
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