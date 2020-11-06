Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 6 листопада, пише 24 канал.

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Найбільше летальних випадків зафіксовано на Львівщині – 954. За минулу добу найбільше померло пацієнтів у Дніпропетровській (+23) і Хмельницькій (+30) областях.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 440 188 людей. 8 125 із них померли від ускладнень, 195 544 – одужали.