В Україні за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19
В Україні за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер 201 пацієнт.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 6 листопада, пише 24 канал.
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Найбільше летальних випадків зафіксовано на Львівщині – 954. За минулу добу найбільше померло пацієнтів у Дніпропетровській (+23) і Хмельницькій (+30) областях.
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 440 188 людей. 8 125 із них померли від ускладнень, 195 544 – одужали.
Скільки людей померло в регіонах
- Львівська область – 954 (+15)
- Київ – 841 (+14)
- Харківська область – 561 (+10)
- Чернівецька область – 491 (+6)
- Івано-Франківська область – 462 (+5)
- Дніпропетровська область – 462 (+23)
- Київська область – 454 (+10)
- Закарпатська область – 409 (+12)
- Одеська область – 408 (+6)
- Волинська область – 303 (+10)
- Житомирська область – 295 (+5)
- Тернопільська область – 286 (+4)
- Хмельницька область – 281 (+30)
- Рівненська область – 276 (+6)
- Полтавська область – 220 (+6)
- Сумська область – 218 (+7)
- Вінницька область – 212 (+8)
- Миколаївська область – 185 (+1)
- Донецька область – 169 (+7)
- Запорізька область – 128
- Черкаська область – 114 (+4)
- Херсонська область – 107 (+6)
- Луганська область – 101 (+2)
- Кіровоградська область – 99 (+3)
- Чернігівська область – 89 (+1)
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