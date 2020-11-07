В Україні виявили понад 10 тисяч нових хворих на COVID-19, загалом 450 934 випадків
Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 450 934 випадків інфікування.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З нових хворих – 316 дітей і 519 медиків.
За останню добу госпіталізовано 1 470 осіб. На жаль, у МОЗ повідомили про ще 187 смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8 312.
З початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 204 229 осіб.
За минулу добу здійснено тестувань за добу – 82 327 (методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).
Статистика поширення COVID-19 в областях
- м. Київ – 43 229 випадків;
- Вінницька область – 12 216 випадків;
- Волинська область – 15 795 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 446 випадків;
- Донецька область – 13 546 випадків;
- Житомирська область – 17 791 випадок;
- Закарпатська область – 16 670 випадків;
- Запорізька область – 12 734 випадки;
- Івано-Франківська область – 23 561 випадок;
- Київська область – 19 274 випадки;
- Кіровоградська область – 3 018 випадків;
- Луганська область – 4 345 випадків;
- Львівська область – 32 982 випадки;
- Миколаївська область – 9 949 випадків;
- Одеська область – 27 894 випадки;
- Полтавська область – 11 699 випадків;
- Рівненська область – 21 403 випадки;
- Сумська область – 14 103 випадки;
- Тернопільська область – 21 907 випадків;
- Харківська область – 42 139 випадків;
- Херсонська область – 5 249 випадків;
- Хмельницька область – 19 017 випадків;
- Черкаська область – 10 461 випадок;
- Чернівецька область – 24 559 випадків;
- Чернігівська область – 9 947 випадків.
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