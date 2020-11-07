Загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні підтвердили 450 934 випадків інфікування.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях. Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За минулу добу в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З нових хворих – 316 дітей і 519 медиків.

За останню добу госпіталізовано 1 470 осіб. На жаль, у МОЗ повідомили про ще 187 смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8 312.

З початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 204 229 осіб.

За минулу добу здійснено тестувань за добу – 82 327 (методом ПЛР – 51 258, методом ІФА – 31 069).

Статистика поширення COVID-19 в областях

м. Київ – 43 229 випадків;

Вінницька область – 12 216 випадків;

Волинська область – 15 795 випадків;

Дніпропетровська область – 17 446 випадків;

Донецька область – 13 546 випадків;

Житомирська область – 17 791 випадок;

Закарпатська область – 16 670 випадків;

Запорізька область – 12 734 випадки;

Івано-Франківська область – 23 561 випадок;

Київська область – 19 274 випадки;

Кіровоградська область – 3 018 випадків;

Луганська область – 4 345 випадків;

Львівська область – 32 982 випадки;

Миколаївська область – 9 949 випадків;

Одеська область – 27 894 випадки;

Полтавська область – 11 699 випадків;

Рівненська область – 21 403 випадки;

Сумська область – 14 103 випадки;

Тернопільська область – 21 907 випадків;

Харківська область – 42 139 випадків;

Херсонська область – 5 249 випадків;

Хмельницька область – 19 017 випадків;

Черкаська область – 10 461 випадок;

Чернівецька область – 24 559 випадків;

Чернігівська область – 9 947 випадків.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.