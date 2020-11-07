В Украине обнаружили более 10 тысяч новых больных COVID-19, всего 450 934 случаев
Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 450 934 случаев инфицирования.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 008), м. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из новых больных – 316 детей и 519 медиков.
За последние сутки госпитализированы 1 470 человек. К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 187 смертях от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 8 312.
С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровело 204 229 человек.
За прошедшие сутки осуществлено тестирований за сутки – 82 327 (методом ПЦР – 51 258, методом ИФА – 31 069).
Статистика распространения COVID-19 в областях
г. Киев – 43 229 случаев;
Винницкая область – 12 216 случаев;
Волынская область – 15 795 случаев;
Днепропетровская область – 17 446 случаев;
Донецкая область – 13 546 случаев;
Житомирская область – 17 791 случай;
Закарпатская область – 16 670 случаев;
Запорожская область – 12 734 случая;
Ивано-Франковская область – 23 561 случай;
Киевская область – 19 274 случая;
Кировоградская область – 3 018 случаев;
Луганская область – 4 345 случаев;
Львовская область – 32 982 случая;
Николаевская область – 9 949 случаев;
Одесская область – 27 894 случая;
Полтавская область – 11 699 случаев;
Ровенская область – 21 403 случая;
Сумская область – 14 103 случая;
Тернопольская область – 21 907 случаев;
Харьковская область – 42 139 случаев;
Херсонская область – 5 249 случаев;
Хмельницкая область – 19 017 случаев;
Черкасская область – 10 461 случай;
Черновицкая область – 24 559 случаев;
Черниговская область – 9 947 случаев.
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