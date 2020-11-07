Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 450 934 случаев инфицирования.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 008), м. Киев (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из новых больных – 316 детей и 519 медиков.

За последние сутки госпитализированы 1 470 человек. К сожалению, в Минздраве сообщили о еще 187 смертях от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных исходов возросло до 8 312.

С начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровело 204 229 человек.

За прошедшие сутки осуществлено тестирований за сутки – 82 327 (методом ПЦР – 51 258, методом ИФА – 31 069).

Статистика распространения COVID-19 в областях

г. Киев – 43 229 случаев;

Винницкая область – 12 216 случаев;

Волынская область – 15 795 случаев;

Днепропетровская область – 17 446 случаев;

Донецкая область – 13 546 случаев;

Житомирская область – 17 791 случай;

Закарпатская область – 16 670 случаев;

Запорожская область – 12 734 случая;

Ивано-Франковская область – 23 561 случай;

Киевская область – 19 274 случая;

Кировоградская область – 3 018 случаев;

Луганская область – 4 345 случаев;

Львовская область – 32 982 случая;

Николаевская область – 9 949 случаев;

Одесская область – 27 894 случая;

Полтавская область – 11 699 случаев;

Ровенская область – 21 403 случая;

Сумская область – 14 103 случая;

Тернопольская область – 21 907 случаев;

Харьковская область – 42 139 случаев;

Херсонская область – 5 249 случаев;

Хмельницкая область – 19 017 случаев;

Черкасская область – 10 461 случай;

Черновицкая область – 24 559 случаев;

Черниговская область – 9 947 случаев.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.