Лікар-педіатр вважає, що в Україні слід було ввести зонування, а самі дослідження робити швидше, щоб виявити хворого і коло контактних осіб. Саме це могло зменшити поширення коронавірусу.

Про це розповів лікар-педіатр Андрій Пеньков в інтерв'ю виданню ТСН.

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За словами Пенькова, коли Україна закрилася на карантин – вона загальмувала поширення вірусу, однак не використовувала цей час для вивчення того, що відбувається в світі.

"Тільки деякі спробували вивчити ситуацію, але ці люди взагалі ніяк не впливали і зараз не впливають на прийняття адміністративних рішень", – додав він.

Він заявив, що успіх контролю над цією пандемією на 80% залежить від менеджменту країни.

Всі ці черги на КТ, на ПЛР, в поліклініку – люди не дотримуються цих роз'єднань, немає зонування. Це насправді перше порушення всіх законів епідеміології. Хворі, підозрілі, здорові, інфіковані іншими інфекціями сидять в одній черзі і всіх це влаштовує. Це і зараз триває,

– наголосив медик.

Крім того, на думку лікаря-педіатра, уряд мав би дати можливість всім контактним особам бути на частково оплачуваному лікарняному.

"Люди контактні, всім треба працювати, починають приховувати, що вони контактні або хворі, продовжують ходити на роботу. Держава взагалі не вирішила, що робити з цими пацієнтами. І зараз я не бачу законодавчого рівня, щоб ми з вами локалізували ці осередки і не давали можливості поширюватися інфекції. З населенням ніхто не працював, ніхто не працював з лікарями", – додав він.