Врач-педиатр считает, что в Украине следует ввести зонирование, а сами исследования делать быстрее, чтобы выявить больного и круг контактных лиц. Именно это могло уменьшить распространение коронавируса.

Об этом рассказал врач-педиатр Андрей Пеньков в интервью изданию ТСН.

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По словам Пенькова, когда Украина закрылась на карантин – она ​​затормозила распространение вируса, однако не использовала это время для изучения того, что происходит в мире.

"Только некоторые попытались изучить ситуацию, но эти люди вообще никак не влияли и сейчас не влияют на принятие административных решений", – добавил он.

Он заявил, что успех контроля над этой пандемией на 80% зависит от менеджмента страны.

Все эти очереди на КТ, на ПЦР, в поликлинику – люди не придерживаются этих разъединений, нет зонирования. Это на самом деле первое нарушение всех законов эпидемиологии. Больные, с подозрением, здоровые, инфицированные другими инфекциями сидят в одной очереди и всех это устраивает. Это и сейчас продолжается,

– отметил медик.

Кроме того, по мнению врача-педиатра, правительство должно дать возможность всем контактным лицам быть на частично оплачиваемом больничном.

"Люди контактные, всем надо работать, начинают скрывать, что они контактные или больные, продолжают ходить на работу. Государство вообще не решило, что делать с этими пациентами. И сейчас я не вижу законодательного уровня, чтобы мы с вами локализовали эти ячейки и не позволяли распространяться инфекции. С населением никто не работал, никто не работал с врачами", – добавил он.