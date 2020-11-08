Украина в десятке стран по количеству больных COVID-19: за сутки обнаружили 9 397 случаев
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболел 460 331 человек.
О новом количестве больных сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.
За минувшие сутки коронавирус зафиксировали в 315 детей и 326 медицинских работников.
За минувшие сутки госпитализированы 1 157 человек. К сожалению, 138 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. В целом коронавирус унес жизни 8 450 человек.
Из положительных новостей – за минувшие сутки выздоровели 637 человек, в целом – 206 866 пациентов.
Количество заболеваний в регионах
- г. Киев – 44 172 случая;
- Винницкая область – 12 420 случаев;
- Волынская область – 16 105 случаев;
- Днепропетровская область – 17 748 случаев;
- Донецкая область – 13 907 случаев;
- Житомирская область – 18 334 случая;
- Закарпатская область – 16 932 случая;
- Запорожская область – 13 422 случая;
- Ивано-Франковская область – 24 066 случаев;
- Киевская область – 19 820 случаев;
- Кировоградская область – 3092 случая;
- Луганская область – 4450 случаев;
- Львовская область – 33 283 случая;
- Николаевская область – 10 240 случаев;
- Одесская область – 28 265 случаев;
- Полтавская область – 11 944 случая;
- Ровненская область – 21 770 случаев;
- Сумская область – 14 486 случаев;
- Тернопольская область – 22 040 случаев;
- Харьковская область – 43 213 случаев;
- Херсонская область – 5441 случай;
- Хмельницкая область – 19493 случаи;
- Черкасская область – 10 618 случаев;
- Черновицкая область – 25 016 случаев;
- Черниговская область – 10 054 случая.
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