За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9 397 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболел 460 331 человек.

О новом количестве больных сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

За минувшие сутки коронавирус зафиксировали в 315 детей и 326 медицинских работников.

За минувшие сутки госпитализированы 1 157 человек. К сожалению, 138 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. В целом коронавирус унес жизни 8 450 человек.

Из положительных новостей – за минувшие сутки выздоровели 637 человек, в целом – 206 866 пациентов.

Количество заболеваний в регионах

г. Киев – 44 172 случая;

Винницкая область – 12 420 случаев;

Волынская область – 16 105 случаев;

Днепропетровская область – 17 748 случаев;

Донецкая область – 13 907 случаев;

Житомирская область – 18 334 случая;

Закарпатская область – 16 932 случая;

Запорожская область – 13 422 случая;

Ивано-Франковская область – 24 066 случаев;

Киевская область – 19 820 случаев;

Кировоградская область – 3092 случая;

Луганская область – 4450 случаев;

Львовская область – 33 283 случая;

Николаевская область – 10 240 случаев;

Одесская область – 28 265 случаев;

Полтавская область – 11 944 случая;

Ровненская область – 21 770 случаев;

Сумская область – 14 486 случаев;

Тернопольская область – 22 040 случаев;

Харьковская область – 43 213 случаев;

Херсонская область – 5441 случай;

Хмельницкая область – 19493 случаи;

Черкасская область – 10 618 случаев;

Черновицкая область – 25 016 случаев;

Черниговская область – 10 054 случая.

Важно! Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.