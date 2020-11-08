За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії захворіла 460 331 людина.

Про нову кількість хворих повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

За минулу добу коронавірус зафіксували у 315 дітей і 326 медичних працівників.

За минулу добу госпіталізовано 1157 осіб. На жаль, 138 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 8 450 осіб.

З позитивних новин – за минулу добу одужало 637 осіб, загалом – 206 866 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 44172 випадки;

Вінницька область – 12 420 випадків;

Волинська область – 16 105 випадків;

Дніпропетровська область – 17 748 випадків;

Донецька область – 13 907 випадків;

Житомирська область – 18 334 випадки;

Закарпатська область – 16 932 випадки;

Запорізька область – 13 422 випадки;

Івано-Франківська область – 24 066 випадків;

Київська область – 19 820 випадків;

Кіровоградська область – 3 092 випадки;

Луганська область – 4 450 випадків;

Львівська область – 33 283 випадки;

Миколаївська область – 10 240 випадків;

Одеська область – 28 265 випадків;

Полтавська область – 11 944 випадки;

Рівненська область – 21 770 випадків;

Сумська область – 14 486 випадків;

Тернопільська область – 22 040 випадків;

Харківська область – 43 213 випадків;

Херсонська область – 5 441 випадок;

Хмельницька область – 19 493 випадки;

Черкаська область – 10 618 випадків;

Чернівецька область – 25 016 випадків;

Чернігівська область – 10 054 випадки.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.