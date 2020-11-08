Україна у десятці країн за кількістю хворих на COVID-19: за добу виявили 9 397 випадків
За минулу добу в Україні підтвердили 9 397 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку епідемії захворіла 460 331 людина.
Про нову кількість хворих повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.
За минулу добу коронавірус зафіксували у 315 дітей і 326 медичних працівників.
За минулу добу госпіталізовано 1157 осіб. На жаль, 138 людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Всього коронавірус забрав життя 8 450 осіб.
З позитивних новин – за минулу добу одужало 637 осіб, загалом – 206 866 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах
- м. Київ – 44172 випадки;
- Вінницька область – 12 420 випадків;
- Волинська область – 16 105 випадків;
- Дніпропетровська область – 17 748 випадків;
- Донецька область – 13 907 випадків;
- Житомирська область – 18 334 випадки;
- Закарпатська область – 16 932 випадки;
- Запорізька область – 13 422 випадки;
- Івано-Франківська область – 24 066 випадків;
- Київська область – 19 820 випадків;
- Кіровоградська область – 3 092 випадки;
- Луганська область – 4 450 випадків;
- Львівська область – 33 283 випадки;
- Миколаївська область – 10 240 випадків;
- Одеська область – 28 265 випадків;
- Полтавська область – 11 944 випадки;
- Рівненська область – 21 770 випадків;
- Сумська область – 14 486 випадків;
- Тернопільська область – 22 040 випадків;
- Харківська область – 43 213 випадків;
- Херсонська область – 5 441 випадок;
- Хмельницька область – 19 493 випадки;
- Черкаська область – 10 618 випадків;
- Чернівецька область – 25 016 випадків;
- Чернігівська область – 10 054 випадки.
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