Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и в мире 8 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 8 ноября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 9397 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболел 460331 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1074 случая), г. Киев (943 случая), Запорожской (688 случаев), Киевской (546 случаев) и Житомирской (543 случая) областях.

К сожалению, 138 человека за прошедшие сутки умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 8450 человек. Из положительных новостей – за прошедшие сутки выздоровело 637 человек, в целом – 206 866 пациентов.

Количество заболеваний в регионах

г. Киев – 44172 случая;

Винницкая область 12 420 случаев;

Волынская область – 16 105 случаев;

Днепропетровская область – 17 748 случаев;

Донецкая область – 13 907 случаев;

Житомирская область – 18 334 случая;

Закарпатская область – 16 932 случая;

Запорожская область – 13 422 случая;

Ивано-Франковская область – 24 066 случаев;

Киевская область – 19 820 случаев;

Кировоградская область – 3092 случая;

Луганская область – 4450 случаев;

Львовская область – 33 283 случая;

Николаевская область – 10 240 случаев;

Одесская область – 28 265 случаев;

Полтавская область – 11 944 случая;

Ровненская область – 21 770 случаев;

Сумская область – 14 486 случаев;

Тернопольская область – 22 040 случаев;

Харьковская область – 43 213 случаев;

Херсонская область – 5441 случай;

Хмельницкая область – 19493 случая;

Черкасская область – 10 618 случаев;

Черновицкая область – 25 016 случаев;

Черниговская область – 10 054 случая.

Сколько пациентов умерло в Украине

Львовская область – 976 (8)

Киев – 867 (15)

Харьковская область – 580 (10)

Днепропетровская область – 513 (+28)

Черновицкая область – 499 (+4)

Ивано-Франковская область – 472 (+5)

Киевская область – 464 (+3)

Одесская область – 420 (8)

Закарпатская область – 419 (+6)

Хмельницкая область – 337 (+9)

Волынская область – 310 (+2)

Житомирская область – 301 (+2)

Тернопольская область – 291 (+4)

Ровненская область – 283 (+1)

Полтавская область – 230 (+3)

Сумская область – 224

Винницкая область – 219 (1)

Николаевская область – 199 (8)

Донецкая область – 177

Запорожская область – 139 (11)

Черкасская область – 121 (+4)

Херсонская область – 110 (+3)

Луганская область – 107 (+3)

Кировоградская область – 103

Черниговская область – 89

Во Львове заведующий отделением инфекционной больницы умер от коронавируса

В воскресенье, 8 ноября, скончался заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк.

О смерти заведующего отделением Львовской областной инфекционной больницы сообщила руководитель Львовского областного лабораторного центра Минздрава Наталья Иванченко-Тимко.

"Коронавирус унес жизнь еще одного человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега ... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус уносит жизни физически здорового и еще молодого человека", – написала Наталья Иванченко-Тимко.

За пребывание без маски на улице не будут штрафовать

Согласно новому закону, принятого Радой, украинцев не будут штрафовать за пребывание без маски на улице. Кроме того, штрафовать не будут и несовершеннолетних.

Применение штрафа будет быстрым. Его накладывают правоохранители сразу после того, как увидят человека без маски в общественном месте или в транспорте. Об этом рассказал министр Денис Малюська в видеообращении. Ранее размер штрафов за нарушение любых правил карантина достигал от 17 до 34 тысяч гривен. По словам Малюська, это было несправедливо, ведь мало кто может столько заплатить. Кроме того, штраф могли взыскать только через суд.

Напомним, 6 ноября Рада приняла закон о штрафах за не ношение маски в общественных местах и ​​транспорте. Размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.

В Крыму зафиксировано 168 случаев за сутки

На оккупированном полуострове за прошедшие сутки обнаружили 168 новых больных коронавирусом. 34 случая проходят бессимптомно.

Отметим, что правозащитники утверждают, что оккупанты умышленно занижают общее количество больных коронавирусом.

"Из общего количества заболевших 101 выявлено при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных с зарегистрированными случаями, 1 случай завезено из-за рубежа", – заявил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 10868 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 6452 человека.

Коронавирус в ВСУ

За сутки 7 ноября в рядах ВСУ диагностировали 155 новых случаев коронавируса. Сейчас болеют 2230 военных. К сожалению, 19 инфицированных умерли. Всего за время эпидемии выздоровели 4627 человек.



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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространение COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировали около 284 тысяч новых больных коронавирусом. В общем обнаружили 50377799 случаев инфицирования. Ранее в ВООЗ отметили, что это наихудшая ситуация в Европе.

С начала пандемии COVID-19 в мире выздоровели более чем 35 миллионов человек. К сожалению, 1258066 заболевших скончались.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 10 186 081;

Индия – 8 507 754;

Бразилия – 5 653 561;

Россия – 1 774 334;

Франция – 1 748 705.

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Во Франции количество смертей от COVID-19 превысила 40 тысяч

Во Франции с начала эпидемии зафиксировано 40 220 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии коронавируса во Франции зафиксировано 1709773 случаев инфицирования. 40220 человек умерли. 133419 человек выздоровели.