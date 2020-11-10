Хороші новини для організаторів концертів та музичних фестивалів і всіх, хто за ними сумував. Вчені кажуть, що за дотримання усіх заходів безпеки ризик зараження на таких подіях є мінімальним.

Група вчених з Університету Галле-Віттенберг ім. Мартіна Лютера (MLU) в Німеччині провела дослідження на експериментальному концерті в Лейпциг-Арена з метою визначення ймовірність зараження коронавірусом.

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Що відомо про дослідження

Для цього були змодельовані декілька варіантів поведінки учасників концерту. Добровольців розділили на 3 групи:

одні повинні були строго дотримуватися соціальну дистанцію,

інші з послабленнями,

треті не дотримуватися зовсім.

Всі учасники були в респіраторах і забезпечені флуоресцентними дезінфікуючими засобами та спеціальними засобами для контролю поширення аерозольних крапель і циркуляції повітря. Протягом 10 годин учасники пересувалися по концертному залу, відвідували буфет і туалети.

Важливо дотримуватися профілактики COVID-19

За результатами дослідження вчені оцінили ймовірність поширення коронавірусу на такому заході від "низького" до "дуже низького" в тому випадку, якщо організатори забезпечать всіх необхідних заходів безпеки.

в тому випадку, якщо організатори забезпечать всіх необхідних заходів безпеки. А саме: якісну вентиляцію, обмежену кількість людей, можливість потрапити в зал через кілька виходів. Цікаво, що найбільша кількість особистих контактів відбувалася не під час концерту, а коли люди виходили із залу, обідали в буфеті та відвідували туалет .

. Дослідження ще не пройшло рецензування і наразі опубліковане у вигляді препринта. Представники концертної індустрії відреагували на нього з великим оптимізмом. Водночас в науковій спільноті до нього поставилися скептично і запропонували почекати результатів масштабніших досліджень.

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