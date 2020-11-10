Ризик смерті від багатьох видів раку істотно збільшується з кожним місяцем відстрочки лікування. Йдеться про різні види лікування раку: хірургічне, хіміо- та радіотерапію.

Перенесення лікування в Україні та світі

Під час пандемії COVID-19 питання відстрочки лікування онкохворих стало особливо гостро, пише BMJ. Автори дослідження повідомляють, що в багатьох країнах затримують виконання операцій та інших видів лікування. Частково це пов'язано з тим, що системи охорони здоров'я мобілізують усі ресурси на боротьбу з коронавірусом.

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9 листопада у МОЗ заявили, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусу. Відтак, клініки припиняють проведення планових операцій.

Станом на 10 листопада в Україні захворіли на COVID-19 – 479 197 людей , з них одужали – 214 657 хворих, але 8 756, на жаль, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Які наслідки може мати відмова від планових операцій

Вчені з Канади й Великобританії розглянули види раку, які складають 44% онкологічних захворювань у світі: злоякісні пухлини сечового міхура, молочної залози, товстої кишки, легенів, шийки матки, голови та шиї.

Згідно з отриманими даними, затримка лікування на кожні чотири тижні призводить до збільшення ризику смерті на 6-8%. Запізнення з іншими видами лікування може мати більш серйозні наслідки. У пацієнтів, які не отримували своєчасно променеву терапію і "хімію", ризик смерті за чотири тижні збільшувався на 9-13%.

Ризик смерті зростає прогресивно, виявили вчені. Наприклад, при затримці хірургічного лікування раку молочних залоз на вісім тижнів він додатково збільшується на 17%, на 12 тижнів – на 26%. Згідно з їхніми розрахунками, в США відстрочка такого лікування на 12 тижнів могла б привести до додаткових 6100 смертям на рік.

Вчені вказують, що чим більше охорону здоров'я буде фокусуватися на своєчасному наданні онкологічної допомоги, тим краще будуть виживати пацієнти.