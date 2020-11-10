Вчені заявили про успішне проходження третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу. Вакцина отримала назву BNT162b2, її розробила компанія Pfizer спільно з BioNTech.

Виробники заявили про 90% ефективність препарату. Такі результати дуже перспективні в подоланні пандемії і втім, не варто сподіватися, що купити цю вакцину можна буде в аптеці. Ось, що розповів про особливості дії вакцини генетик Олександр Коляда.

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Що відомо про вакцину BNT162b2

Вакцина Pfizer – це РНК вакцина, що містить тільки одну, найважливішу ділянку S-білка коронавірусу. Вакцину слід вводити двічі, повторне вакцинування слід проводити на 28 день внутрішньом'язово.

Зараз в дослідженні беруть участь 43 тисяч волонтерів для тестування.

Pfizer також першими отримали дозвіл на тестування вакцини на дітях до 12 років, що явний плюс для подальшого застосування.

Як працює вакцина Pfizer

Узагалі це перша РНК вакцина, яку будуть застосовувати. РНК передбачає, що в ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде працювати наш імунітет. У вакцині міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавірусу.

РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, щодо якого формуватиметься імунітет.

Олександр Коляда – генетик “Це передова технологія, про яку вже 20 років говорять, але ніяк не могли запровадити через сильно регульовану медицину”.

Для виробництва такої вакцини потрібні прилади-синтезатори, які будуть робити заготовки молекул. Це дасть можливість робити мільярди доз швидко, тобто процес її виробництва швидший і простіший, ніж застосовували досі.

Для порівняння, для напрацювання класичних вакцин на основі інактивованого вірусу потрібні спеціальні лабораторії, де мають жити живі клітини, яких заражають вірусом і цей вірус виділяють для подальшого очищення і інактивації.

Такі клітинні плантації треба годувати, за ними прибирати і поводитися як зі справжніми живими організмами.

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То чи можна вважати, що вже є вакцина від COVID-19

Олександр Коляда – генетик “ Ні, це поки проміжні результати досліджень, які дають підставу для використання вакцини в певних випадках, а не для широкого застосування ”.

Додаткові висновки про безпечність вакцини, ймовірно, надійдуть до кінця листопада.

Мінус вакцини

Вона належить до ультрахолодних препаратів і має складні вимоги до зберігання.

Основне питання полягає в тому, що вакцину, яка базується на новій технології, потрібно підтримувати на рівні -70°C (-94°F) або й нижче.

Зберігати вакцину буде складно, адже часто навіть у великих містах лікарні не мають приміщень для зберігання вакцин при такій наднизькій температурі

Також, її буде складно доставити до віддалених сільських місцевостей та бідних країн.