Перша успішна вакцина проти коронавірусу: як діє, у чому революційність та який у неї мінус
Вчені заявили про успішне проходження третьої фази випробування вакцини проти коронавірусу. Вакцина отримала назву BNT162b2, її розробила компанія Pfizer спільно з BioNTech.
Виробники заявили про 90% ефективність препарату. Такі результати дуже перспективні в подоланні пандемії і втім, не варто сподіватися, що купити цю вакцину можна буде в аптеці. Ось, що розповів про особливості дії вакцини генетик Олександр Коляда.
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Що відомо про вакцину BNT162b2
Вакцина Pfizer – це РНК вакцина, що містить тільки одну, найважливішу ділянку S-білка коронавірусу. Вакцину слід вводити двічі, повторне вакцинування слід проводити на 28 день внутрішньом'язово.
Зараз в дослідженні беруть участь 43 тисяч волонтерів для тестування.
Як працює вакцина Pfizer
Узагалі це перша РНК вакцина, яку будуть застосовувати. РНК передбачає, що в ній міститься не вбитий вірус, і не шматок вірусу, з яким буде працювати наш імунітет. У вакцині міститься РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів коронавірусу.
РНК повинна проникнути в наші клітини, і якийсь період часу клітини будуть самі напрацьовувати вірусний білок, щодо якого формуватиметься імунітет.
Для виробництва такої вакцини потрібні прилади-синтезатори, які будуть робити заготовки молекул. Це дасть можливість робити мільярди доз швидко, тобто процес її виробництва швидший і простіший, ніж застосовували досі.
Для порівняння, для напрацювання класичних вакцин на основі інактивованого вірусу потрібні спеціальні лабораторії, де мають жити живі клітини, яких заражають вірусом і цей вірус виділяють для подальшого очищення і інактивації.
Такі клітинні плантації треба годувати, за ними прибирати і поводитися як зі справжніми живими організмами.
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Мінус вакцини
Вона належить до ультрахолодних препаратів і має складні вимоги до зберігання.
Основне питання полягає в тому, що вакцину, яка базується на новій технології, потрібно підтримувати на рівні -70°C (-94°F) або й нижче.
Зберігати вакцину буде складно, адже часто навіть у великих містах лікарні не мають приміщень для зберігання вакцин при такій наднизькій температурі
Також, її буде складно доставити до віддалених сільських місцевостей та бідних країн.
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