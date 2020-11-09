Проміжний аналіз дослідження вакцини від Pfizer та BioNTech перевершив очікування більшості експертів. Вакцина виявилася ефективною на 90%.

Проміжні результати третьої масштабної фази випробувань показали чудові результати. Про це заявили представники компанії Pfizer і партнера BioNTech у понеділок, 9 листопада, повідомляє видання The Guardian.

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Потенційний кандидат на набуття статусу вакцини показав свою ефективність у запобіганні зараженню COVID-19 більш ніж на 90%,

– йдеться у джерелі.

Результати проміжної фази дослідження

Третя фаза випробувань почалася 27 липня. Так, дослідники заявили, що серед всіх учасників (43 538 – вакциновані і ті, хто приймав плацебо) захворіло лише 94 людини. Зважаючи на ці результати, вчені вважають, що вакцина є ефективною на 90%.

Випробування продовжуватимуть до того часу, поки не зареєструють 164 підтверджених випадки зараження коронавірусом.

Коротко про висновки вчених:

Повний цикл вакцинації складає 28 днів.

Вчені не зафіксували серйозних побічних ефектів .

не зафіксували серйозних побічних ефектів Наразі невідомо, як довго діє вакцина.

Вакцина однаково добре захищає людей різного етнічного походження.

Сьогодні великий день для науки і людства. Перші результати нашого дослідження вакцини проти COVID-19, а саме третьої фази, попередньо підтверджують її ефективність,

– сказав головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Що буде далі?

Виробник буде збирати інформацію про безпеку та ефективність вакцини до середини листопада. Згодом це передадуть в Управління з контролю за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США. Якщо вакцина буде схвалена, люди зможуть отримати перші дози вже до кінця 2020 року, що, безумовно, є історичним рекордом!

Чи буде вакцина в Україні

Так, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна веде переговори про закупівлю з п'ятьма передовими розробниками вакцини проти COVID-19: Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca; а також із китайським виробником.

У Верховній Раді 4 листопада зареєстрували законопроєкт, який має спростити процедуру для вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів.

З ухваленням цього закону Україна зможе долучитися до клінічних випробувань, а відтак – до 50 тисяч українців зможуть отримати доступ до вакцини вже в найближчі місяці.