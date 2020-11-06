Масова вакцинація від коронавірусу в Росії навряд чи стартує. Попри реєстрацію вже двох вакцин, серійне виробництво поки неможливо. Ученим не вдається стабілізувати препарат для масового виробництва. Така ж проблема начебто виникла і у західних компаній.

Чотири найбільші фармкомпанії Росії не можуть запустити жодну з вакцин в масове виробництво. Про причини виникнення проблем та можливі рішення пише видання The Bell.

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Ми не можемо домогтися стабілізації вакцини, і поки ніхто не може,

– зізнався керівник фармкомпанії, яка намагається запустити у виробництво зареєстровану російську вакцину "Супутник V".

Що таке стабілізації вакцини

Стабілізація передбачає, що всі дози — однакові, коректні і чисті.

Забезпечити таке масове виробництво складно,

– заявив Антон Гопка, генеральний партнер і співзасновник венчурного фонду ATEM Capital, який інвестує у високотехнологічні компанії в галузі біотехнологій і молекулярної діагностики в США і Західній Європі.

Спочатку вакцину виробляють в невеликих кількостях — біореактор запускають на обсягах близько 500 мл, потім йде збільшення обсягів реактора до десятків і сотень літрів. Для масового виробництва потрібно налагодити процес на реакторах великого об'єму, і як раз з цим виникли серйозні проблеми.

При масштабуванні запуски біореакторів проходять часто невдало. Крім того, серії дослідних партій вакцин часто не проходять контроль якості в Інституті ім. Гамалії.

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Масштабувати вакцинацію не вийде

Всі наукові групи працюють над запуском серійного виробництва "буквально цілодобово" і нервово реагують на повідомлення про швидке масове виробництво вакцини.

Російська влада тим часом готує технологічні майданчики для того, щоб вакцинувати всіх охочих, "але обсяг виробництва – це не наші прогнози", – зазначили у фармкомпанії.

Виробники обіцяють якусь кількість доз вакцини до кінця листопада, але на які обсяги виробництва вдасться вийти до кінця місяця ніхто спрогнозувати не може. Абсолютно точно, що мова не йде про мільйони доз. У кращому випадку про сотні тисяч.

Тож провести вакцинацію до кінця року точно не вдасться і на початку наступного – теж малореально.