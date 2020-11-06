Массовая вакцинация от коронавируса в России вряд ли стартует. Несмотря на регистрацию уже двух вакцин, серийное производство пока невозможно. Ученым не удается стабилизировать препарат для массового производства. Такая же проблема якобы возникла и у западных компаний.

Четыре крупнейшие фармкомпании России не могут запустить одну из вакцин в массовое производство. О причинах возникновения проблем и возможных решениях пишет издание The Bell.

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Мы не можем добиться стабилизации вакцины, и пока никто не может,

– признался руководитель фармкомпании, которая пытается запустить в производство зарегистрированную российскую вакцину "Спутник V".

Что такое стабилизация вакцины

Стабилизация предусматривает, что все дозы – одинаковые, корректные и чистые.

Обеспечить такое массовое производство сложно,

– заявил Антон Гопка, генеральный партнер и соучредитель венчурного фонда ATEM Capital, который инвестирует в высокотехнологичные компании в области биотехнологий и молекулярной диагностики в США и Западной Европе.

Сначала вакцину производят в небольших количествах – биореактор запускают на объемах около 500 мл, затем идет увеличение объемов реактора до десятков и сотен литров. Для массового производства нужно наладить процесс на реакторах большого объема, и как раз с этим возникли серьезные проблемы.

При масштабировании запуски биореакторов проходят часто неудачно. Кроме того, серии опытных партий вакцин часто не проходят контроль качества в Институте им. Гамалеи.

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Масштабировать вакцинацию не получится

Все научные группы работают над запуском серийного производства "буквально круглосуточно" и нервно реагируют на сообщения о скором массовое производство вакцины.

Российские власти тем временем готовят технологические площадки для того, чтобы вакцинировать всех желающих, "но объем производства – это не наши прогнозы", – отметили в фармкомпании.

Производители обещают какое-то количество доз вакцины до конца ноября, но на какие объемы производства удастся выйти до конца месяца никто спрогнозировать не может. Абсолютно точно, что речь не идет о миллионах доз. В лучшем случае о сотнях тысяч.

Поэтому провести вакцинацию до конца года точно не удастся и в начале следующего – тоже малореально.