Ученые из Крымского федерального университета разработали собственную вакцину против коронавируса и уже начали тестировать ее на животных. Известно что у ученых есть несколько вариаций препарата.

Руководитель лаборатории клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств Владимир Оберемок рассказал, что точные прогнозы относительно вакцины сообщат после обработки результатов исследования. Об этом сообщает Керчь.ФМ со ссылкой на РИА Крым.

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Оберемок поделился, что эффективность потенциальной вакцины тестируют на кроликах. Вместо этого некоторые параллельные разработки, связанные с этим препаратом, исследуют на мышах.

Перед тем как перейти к человеку, мы решили запустить промежуточный этап на животных. Собственно, так в мире и делается. О результатах сейчас сложно говорить, но есть моменты и процессы, которые дают надежду. Но сказать о них с уверенностью мы сможем через некоторое время, после обработки результатов. Пока мы только проводим эксперименты,

– заявил он.

Ученый добавил, что множество коллег положительно отреагировали на новость о разработке альтернативной вакцины от коронавируса. В случае положительных результатов тестирований ученые надеются получить "помощь" и привлечь к своей разработке инвесторов.

Коллеги звонили из Москвы, из-за границы – им это интересно, они нас поздравляли. Сейчас мы решили удостовериться в состоятельности идеи. А дальше, видимо, помощь нам будет нужна, когда мы будем выходить на "большую сцену". Стараемся прийти к финалу, который позволит нам сказать: "наша вакцина хорошая", а после уже можно привлечь к этому проекту инвестора,

– добавил Оберемок.

Ученые вкладывают в разработку собственные средства

Оберемок также сообщил, что часто эксперименты ученые проводят за свои средства, ведь "иногда довольно долго приходится ждать помощи". По его словам, иногда приходится работать самостоятельно, ведь это легче, чем пытаться расшевелить "систему".

Иногда довольно долго приходится ждать помощи. Если пытаться расшевелить систему для перспективной идеи, то пропадет и желание, не заметишь, как пробежит 10 лет. Мы находим самые простые и эффективные схемы проверки наших идей, чтобы справиться с задачей самостоятельно,

– заявил ученый.

К слову, по состоянию на 6 ноября в России зарегистрировали 13 377 больных коронавирусной инфекцией. Из них 233 умерли, но 8 028 – выздоровели.