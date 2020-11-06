Вчені з Кримського федерального університету розробили власну вакцину проти коронавірусу та вже почали тестувати її на тваринах. Відомо. що у науковців є декілька варіацій препарату.

Керівник лабораторії клітинних технологій і розробки ДНК-ліків Володимир Оберемок розповів, що точні прогнози щодо вакцини повідомлять після обробки результатів дослідження. Про це повідомляє Керч.ФМ з посиланням на РИА Крым.

До теми Україна отримала прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Оберемок поділився, що ефективність потенційною вакцини тестують на кроликах. Натомість деякі паралельні розробки, пов'язані з цим препаратом, досліджують на мишах.

Перед тим як перейти до людини, ми вирішили запустити проміжний етап на тварин. Власне, так у світі і робиться. Про результати зараз складно говорити, але є моменти і процеси, які дають надію. Але сказати про них з упевненістю ми зможемо через деякий час, після обробки результатів. Поки ми тільки проводимо експерименти,

– заявив він.

Вчений додав, що безліч колег позитивно відреагували на новину про розробку альтернативної вакцини від коронавірусу. У випадку позитивних результатів тестувань вчені сподіваються отримати "допомогу" та залучити до своєї розробки інвесторів.

Колеги дзвонили з Москви, з-за кордону – їм це цікаво, вони нас вітали. Зараз ми вирішили упевнитися в спроможності ідеї. А далі, мабуть, допомога нам буде потрібна, коли ми будемо виходити на "велику сцену". Намагаємося прийти до фіналу, який дозволить нам сказати: "наша вакцина хороша", а після вже можна залучити до цього проєкту інвестора,

– додав Оберемок.

Вчені вкладають у розробку власні кошти

Оберемок також повідомив, що часто експерименти вчені проводять за свої кошти, адже "іноді досить довго доводиться чекати допомоги". За його словами, іноді доводься працювати самостійно, адже це легше, ніж намагатися розворушити "систему".

Іноді досить довго доводиться чекати допомоги. Якщо намагатися розворушити систему для перспективної ідеї, то пропаде і бажання, не помітиш, як пробіжить 10 років. Ми знаходимо найпростіші і ефективні схеми перевірки наших ідей, щоб впоратися із завданням самостійно,

– заявив науковець.

До слова, станом на 6 листопада в Росії зареєстрували 13 377 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 233 померли, але 8 028 – одужали.