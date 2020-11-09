Новая вакцина от СOVID-19 оказалась эффективной на 90%: исследование
Промежуточный анализ исследования вакцины от Pfizer и BioNTech превзошел ожидания большинства экспертов. Вакцина оказалась эффективной на 90%.
Промежуточные результаты третьей масштабной фазы испытаний показали отличные результаты. Об этом заявили представители компании Pfizer и партнера BioNTech в понедельник, 9 ноября, сообщает издание The Guardian.
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Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%,
– говорится в источнике.
Результаты промежуточной фазы исследования
Третья фаза испытаний началась 27 июля. Так, исследователи заявили, что среди всех участников (43 538 – вакцинированных и те, кто принимал плацебо) заболели всего 94 человека. Учитывая эти результаты, ученые считают, что вакцина эффективна на 90%.
Испытания будут продолжать до тех пор, пока не зарегистрируют 164 подтвержденных случаях заражения коронавируса.
Коротко о выводах ученых:
- Полный цикл вакцинации составляет 28 дней.
- Ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов.
- Пока неизвестно, как долго действует вакцина.
- Вакцина одинаково хорошо защищает людей разного этнического происхождения.
Сегодня большой день для науки и человечества. Первые результаты нашего исследования вакцины против COVID-19, а именно третьей фазы, предварительно подтверждают ее эффективность,
– сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
Что будет дальше?
Производитель будет собирать информацию о безопасности и эффективности вакцины до середины ноября. Впоследствии это передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Если вакцина будет одобрена, люди смогут получить первые дозы уже к концу 2020 года, что, безусловно, является историческим рекордом!
Будет ли вакцина в Украине
Так, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины против COVID-19: Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca; а также с китайским производителем.
В Верховной Раде 4 ноября зарегистрировали законопроект, который должен упростить процедуру для вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов.
С принятием этого закона Украина сможет стать членом клинических испытаний, а следовательно – до 50 тысяч украинцев смогут получить доступ к вакцине уже в ближайшие месяцы.
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