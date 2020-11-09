Промежуточный анализ исследования вакцины от Pfizer и BioNTech превзошел ожидания большинства экспертов. Вакцина оказалась эффективной на 90%.

Промежуточные результаты третьей масштабной фазы испытаний показали отличные результаты. Об этом заявили представители компании Pfizer и партнера BioNTech в понедельник, 9 ноября, сообщает издание The Guardian.

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Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%,

– говорится в источнике.

Результаты промежуточной фазы исследования

Третья фаза испытаний началась 27 июля. Так, исследователи заявили, что среди всех участников (43 538 – вакцинированных и те, кто принимал плацебо) заболели всего 94 человека. Учитывая эти результаты, ученые считают, что вакцина эффективна на 90%.

Испытания будут продолжать до тех пор, пока не зарегистрируют 164 подтвержденных случаях заражения коронавируса.

Коротко о выводах ученых:

Полный цикл вакцинации составляет 28 дней.

Ученые не зафиксировали серьезных побочных эффектов.

Пока неизвестно, как долго действует вакцина.

Вакцина одинаково хорошо защищает людей разного этнического происхождения.

Сегодня большой день для науки и человечества. Первые результаты нашего исследования вакцины против COVID-19, а именно третьей фазы, предварительно подтверждают ее эффективность,

– сказал главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Что будет дальше?

Производитель будет собирать информацию о безопасности и эффективности вакцины до середины ноября. Впоследствии это передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Если вакцина будет одобрена, люди смогут получить первые дозы уже к концу 2020 года, что, безусловно, является историческим рекордом!

Будет ли вакцина в Украине

Так, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина ведет переговоры о закупке с пятью передовыми разработчиками вакцины против COVID-19: Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca; а также с китайским производителем.

В Верховной Раде 4 ноября зарегистрировали законопроект, который должен упростить процедуру для вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов.

С принятием этого закона Украина сможет стать членом клинических испытаний, а следовательно – до 50 тысяч украинцев смогут получить доступ к вакцине уже в ближайшие месяцы.