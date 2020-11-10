Ученые заявили об успешном прохождении третьей фазы испытания вакцины против коронавируса. Вакцина получила название BNT162b2, ее разработала компания Pfizer совместно с BioNTech.

Производители заявили о 90% эффективности препарата. Такие результаты очень перспективны в преодолении пандемии, впрочем, не стоит надеяться, что купить эту вакцину можно будет в аптеке. Вот, что рассказал об особенностях действия вакцины генетик Александр Коляда.

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Что известно о вакцине BNT162b2

Вакцина Pfizer – это РНК вакцина, которая содержит только один, важнейший участок S-белка коронавируса. Вакцину следует вводить дважды, повторное вакцинирование следует проводить на 28 день внутримышечно.

Сейчас в исследовании принимают участие 43 тысячи волонтеров для тестирования.

Pfizer также первыми получили разрешение на тестирование вакцины на детях до 12 лет, что явный плюс для дальнейшего применения.

Как работает вакцина Pfizer

Вообще это первая РНК-вакцина, которую будут применять. РНК предполагает, что в ней содержится не убитый вирус, и не кусок вируса, с которым будет работать наш иммунитет. В вакцине содержится РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов коронавируса.

РНК должна проникнуть в наши клетки, и какой-то период времени клетки будут сами нарабатывать вирусный белок, в отношении которого будет формироваться иммунитет.

Александр Коляда – генетик ”Это передовая технология, о которой уже 20 лет говорят, но никак не могли ввести из-за сильно регулируемой медицины".

Для производства такой вакцины нужны приборы-синтезаторы, которые будут делать заготовки молекул. Это даст возможность делать миллиарды доз быстро, то есть процесс ее производства более быстрый и простой, чем применяли до сих пор.

Для сравнения, для наработки классических вакцин на основе инактивированного вируса нужны специальные лаборатории, где должны жить живые клетки, которых заражают вирусом, и этот вирус выделяют для дальнейшей очистки и инактивации.

Такие клеточные плантации нужно кормить, убирать за ними и обращаться как с настоящими живыми организмами.

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Так можно ли считать, что уже есть вакцина от COVID-19

Александр Коляда – генетик “Нет, это пока промежуточные результаты исследований, которые дают основание для использования вакцины в определенных случаях, а не для широкого применения”.

Дополнительные выводы о безопасности вакцины, вероятно, поступят до конца ноября.

Минус вакцины

Она относится к ультрахолодным препаратам и имеет сложные требования к хранению.

Основной вопрос заключается в том, что вакцину, которая базируется на новой технологии, нужно поддерживать на уровне -70°C (-94°F) или ниже.

Хранить вакцину будет сложно, так как часто даже в крупных городах больницы не имеют помещений для хранения вакцин при такой сверхнизкой температуре

Также, ее будет сложно доставить в отдаленные сельские местности и бедные страны.