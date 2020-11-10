Первая успешная вакцина от COVID-19: как действует, в чем революционность и какой у нее минус
Ученые заявили об успешном прохождении третьей фазы испытания вакцины против коронавируса. Вакцина получила название BNT162b2, ее разработала компания Pfizer совместно с BioNTech.
Производители заявили о 90% эффективности препарата. Такие результаты очень перспективны в преодолении пандемии, впрочем, не стоит надеяться, что купить эту вакцину можно будет в аптеке. Вот, что рассказал об особенностях действия вакцины генетик Александр Коляда.
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Что известно о вакцине BNT162b2
Вакцина Pfizer – это РНК вакцина, которая содержит только один, важнейший участок S-белка коронавируса. Вакцину следует вводить дважды, повторное вакцинирование следует проводить на 28 день внутримышечно.
Сейчас в исследовании принимают участие 43 тысячи волонтеров для тестирования.
Как работает вакцина Pfizer
Вообще это первая РНК-вакцина, которую будут применять. РНК предполагает, что в ней содержится не убитый вирус, и не кусок вируса, с которым будет работать наш иммунитет. В вакцине содержится РНК вируса, в которой закодирован участок одного из генов коронавируса.
РНК должна проникнуть в наши клетки, и какой-то период времени клетки будут сами нарабатывать вирусный белок, в отношении которого будет формироваться иммунитет.
Для производства такой вакцины нужны приборы-синтезаторы, которые будут делать заготовки молекул. Это даст возможность делать миллиарды доз быстро, то есть процесс ее производства более быстрый и простой, чем применяли до сих пор.
Для сравнения, для наработки классических вакцин на основе инактивированного вируса нужны специальные лаборатории, где должны жить живые клетки, которых заражают вирусом, и этот вирус выделяют для дальнейшей очистки и инактивации.
Такие клеточные плантации нужно кормить, убирать за ними и обращаться как с настоящими живыми организмами.
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Так можно ли считать, что уже есть вакцина от COVID-19
Минус вакцины
Она относится к ультрахолодным препаратам и имеет сложные требования к хранению.
Основной вопрос заключается в том, что вакцину, которая базируется на новой технологии, нужно поддерживать на уровне -70°C (-94°F) или ниже.
Хранить вакцину будет сложно, так как часто даже в крупных городах больницы не имеют помещений для хранения вакцин при такой сверхнизкой температуре
Также, ее будет сложно доставить в отдаленные сельские местности и бедные страны.
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