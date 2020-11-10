Риск смерти от многих видов рака существенно увеличивается с каждым месяцем отсрочки лечения. Речь идет о различных видах лечения рака: хирургическом, химио- и радиотерапии.

Перенос лечения в Украине и мире

Во время пандемии COVID-19 вопрос отсрочки лечения онкобольных стал особенно остро, пишет BMJ. Авторы исследования сообщают, что во многих странах задерживают выполнение операций и других видов лечения. Отчасти это связано с тем, что системы здравоохранения мобилизуют все ресурсы на борьбу с коронавирусом.

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9 ноября в Минздраве заявили, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавируса. Следовательно, клиники прекращают проведение плановых операций.

По состоянию на 10 ноября в Украине заболели COVID-19 – 479 197 человек, из них выздоровели – 214 657 больных, но 8 756, к сожалению, умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Какие последствия может иметь отказ от плановых операций

Ученые из Канады и Великобритании рассмотрели виды рака, которые составляют 44% онкологических заболеваний в мире: злокачественные опухоли мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, легких, шейки матки, головы и шеи.

Согласно полученным данным, задержка лечения на каждые четыре недели приводит к увеличению риска смерти на 6 – 8%. Опоздание с другими видами лечения может иметь более серьезные последствия. У пациентов, которые не получали своевременно лучевую терапию и "химию", риск смерти за четыре недели увеличивался на 9 – 13%.

Риск смерти возрастает прогрессивно, обнаружили ученые. Например, при задержке хирургического лечения рака молочных желез на восемь недель он дополнительно увеличивается на 17%, на 12 недель – на 26%. Согласно их расчетам, в США отсрочка такого лечения на 12 недель могла бы привести к дополнительным 6100 смертям в год.

Ученые указывают, что чем больше здравоохранение будет фокусироваться на своевременном оказании онкологической помощи, тем лучше будут выживать пациенты.